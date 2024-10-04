04 октября 2024, 12:30

День открытых дверей пройдет на детской МЖД в поселке Кратово 5 октября

МЖД
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День открытых дверей пройдет на Московской детской железной дороге в поселке Кратово. Для школьников проведут экскурсию по малой магистрали и расскажут о профессии железнодорожника.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на малой магистрали с октября по май учатся школьники 5 - 8 классов, а летом они проходят практику на железной дороге.

По окончанию обучения, выпускники могут пойти дальше - стать студентами профильных колледжей или вузов.

Школьников и их родителей ждут по адресу поселок Кратово, улица Центральная, 5. Начало в 13:00.

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Дети Дороги
04 октября 2024, 13:35
Движение электричек на Белорусском и Савеловском направлениях изменится до 6 октября
ЦППК
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График движения пригородных поездов на Белорусском и Савеловском направлениях изменят с 4 по 6 октября. Временные ограничения введут из-за строительных работ на станции Петровско-Разумовская.

Как пояснили в Минтрансе Подмосковья, с 4 по 6 октября с 23:00 до 7:00 закроют второй главный путь на участке от Савеловского вокзала до Бескудниково и на станции Бескудниково.

На Савеловском и Белорусском направлениях до 7:30 интервалы движения увеличат до 20 минут. Часть поездов проследует без остановок на станциях Беговая, Тестовская, Дегунино.

На Белорусском направлении после 22:30 интервалы движения увеличат до 20-30 минут, а часть поездов вечером пройдет до Белорусского вокзала.

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Строительство Поезда Ремонтные работы
04 октября 2024, 13:35
Почти 60 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье с января
Медиасток.рф
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Жители Московской области сдали почти 60 тонн крови и ее компонентов с начала года. Об этом рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

«В этом году донорами стали свыше 50 тысяч человек, из них более 14 тысяч - впервые. Мы продолжаем развивать региональную службу крови. Нельзя не отметить, что большая часть доноров сдает кровь на безвозмездной основе», - сказала Болатаева.

Узнать больше о донорстве крови можно на портале «Доноры Подмосковья» - donormo.ru.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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Здравоохранение
04 октября 2024, 13:34
Минтранс Подмосковья внедрит нейросеть для ускоренной проверки документов
Минтранс Подмосковья
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Минтранс Подмосковья начал внедрять искусственный интеллект для проверки заявлений. Теперь документы будут проверяться быстрее, а количество отказов сократится.

«Внедрение элементов искусственного интеллекта в проверку документов и данных заявителей позволит ускорить оказание услуг в среднем на два дня по каждой услуге и в два раза сократить количество отказов», - рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что сначала искусственный интеллект привлекут к работе по обработке самых популярных обращений - выдаче разрешений такси и пропусков на МКАД.

В ведомстве пояснили, что сейчас при заявлении на выдачу разрешения такси проверка данных в доверенности на право распоряжение автомобилем и в договоре лизинга проводится вручную. Автоматическая система позволит гораздо быстрее сверять данные и направлять межведомственные запросы для подтверждения подлинности документов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Искусственный интеллект Госуслуги
04 октября 2024, 13:16
Юнармейцы из Воскресенска стали призерами всероссийской патриотической игры
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Первая Всероссийская военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» имени Марии Рохлиной прошла в Подольске.  Воскресенская команда показала высокий результат, попав в призовую тройку.

Статус всероссийских соревнования получили только в 2024 году, хотя проводятся уже восемь лет подряд. В игре участвовало более 100 команд из Москвы и Подмосковья, а также ряда других регионов России, включая Луганскую народную республику.

Девушки продемонстрировали свои навыки в тактической стрельбе, спортивном ориентировании, совершили марш-бросок и показали строевую подготовку.

Юнармейские отряды «Молодая гвардия» Дома Юнармии средней образовательной школы № 3 и военно-патриотического центра «Воин» из городского округа Воскресенск объединились ради общей победы. В итоге воскресенская команда показала третий результат в региональном зачете.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Воскресенск Патриотизм

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