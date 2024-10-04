День открытых дверей пройдет на детской МЖД в поселке Кратово 5 октября
День открытых дверей пройдет на Московской детской железной дороге в поселке Кратово. Для школьников проведут экскурсию по малой магистрали и расскажут о профессии железнодорожника.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на малой магистрали с октября по май учатся школьники 5 - 8 классов, а летом они проходят практику на железной дороге.
По окончанию обучения, выпускники могут пойти дальше - стать студентами профильных колледжей или вузов.
Школьников и их родителей ждут по адресу поселок Кратово, улица Центральная, 5. Начало в 13:00.
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