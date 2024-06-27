День открытых дверей провели в роддоме Мытищ

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В рамках этих мероприятий проводят лекции и отвечают на вопросы, касающиеся всех аспектов беременности и родов.

«Встречи проходят в формате открытого диалога, что позволяет нашим гостям задавать разнообразные вопросы, особенно активны в этом плане будущие отцы», - отмечает Артур Мох, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи.

Особый интерес вызывают партнерские роды, на которые сегодня решается каждая четвертая пара.

Напомним, что очные встречи запланированы на 29, 30 июня, а также 3 и 6 июля. Запись на посещение осуществляется заранее, что позволяет организаторам лучше подготовиться к встрече с будущими родителями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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