27 июня 2024, 19:37

День открытых дверей провели в роддоме Мытищ

Пресс - служба Мытищи
Читайте нас в: Google Новости

В Мытищинском родильном доме наблюдается возрастающий интерес к очным форматам проведения Дней открытых дверей. Более 80 человек приняли участие во встрече со специалистами, включая будущих мам и пап, а также их родственников.

В рамках этих мероприятий проводят лекции и отвечают на вопросы, касающиеся всех аспектов беременности и родов.

«Встречи проходят в формате открытого диалога, что позволяет нашим гостям задавать разнообразные вопросы, особенно активны в этом плане будущие отцы», - отмечает Артур Мох, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи.

Особый интерес вызывают партнерские роды, на которые сегодня решается каждая четвертая пара.

Напомним, что очные встречи запланированы на 29, 30 июня, а также 3 и 6 июля. Запись на посещение осуществляется заранее, что позволяет организаторам лучше подготовиться к встрече с будущими родителями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Роддома Мытищи
27 июня 2024, 20:49
Научно-практический центр интегративной медицины заработал в Подмосковье
Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости
Научно-практический центр интегративной медицины открылся на территории МОНИКИ имени Владимирского. Врачи помогут подобрать жителям региона с неврологическими заболеваниями индивидуальный план лечения.

Как рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, для лечения пациентов в Подмосковье внедряются самые современные методы терапии.

«Сегодня открыли новый центр интегративной медицины. В нем ведут прием врачи-неврологи, рефлексотерапевты, а также мануальные терапевты», - рассказал Сапанюк.

Пациенты смогут пройти диагностику на биорезонансных аппаратах, а врачи-неврологи подберут индивидуальную схему лечения. Это лазеротерапия, иглорефлексотерапия, биорезонансная терапия.

Лечение бесплатно, по полису ОМС. В центр направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Медицина
27 июня 2024, 20:30
Чемпионка мира по самбо Эльмира Кахраманова провела мастер-класс в Мытищах
Пресс - служба Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
В Мытищах в спортивном комплексе прошел мастер-класс по самбо, который провела известная чемпионка мира Эльмира Кахраманова. Мероприятие собрало большое количество юных спортсменов и их тренеров, желающих усовершенствовать свои навыки и получить ценные советы от профессионала.

Эльмира Кахраманова не только продемонстрировала технику срыва захвата с последующей быстрой атакой, но и поделилась секретами своего мастерства. Участники мастер-класса активно участвовали в тренировочном процессе.

По завершении интенсивной тренировки каждый участник смог получить автограф от чемпионки.

Местный координатор партийного проекта «Zа самбо» Владимир Акимов подчеркнул значимость этого события и отметил, что самбо - это не только вид спорта, но и определенная культура, система воспитания настоящего гражданина, который всегда готов постоять не только за себя, но и за свою семью, за Родину.

Мастер-класс стал ярким подтверждением того, что самбо является не только способом физического развития, но и важным элементом духовного воспитания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи
27 июня 2024, 20:29
Минтранс Подмосковья назвал автобусы, следующие до парка «Дубрава» в Павловском Посаде
Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковный Минтранс для удобства гостей и жителей региона подготовил список автобусов, на которых можно доехать до парка «Дубрава» в Павловском Посаде. В подборку вошли 12 маршрутов.

Как пояснили в ведомстве, в парке все желающие могут устроить пикник в кругу семьи или взять напрокат велосипеды для активного отдыха, а доехать до него можно на автобусах с номерами 1, 25, 58, 4, 9, 56, 7, 2, 35, 22к, и № 386.

На всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Балашиха
27 июня 2024, 20:19
Выставка работ художницы Елены Мироновой открылась в Мытищах
Пресс - служба Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
В универмаге SLAVA concept в Мытищах состоялось мероприятие, объединившее моду и искусство под названием «Опорные точки моды. От 90-х до наших дней». Ведущей встречи стала известная стилист и аналитик моды Валентина Ягунова. В рамках события также прошла выставка работ Елены Мироновой, художницы и руководителя арт-проекта «Флешмоб одного кадра».

Проект Елены Мироновой насчитывает около 200 участников со всей России, но в Мытищи она привезла лишь часть своего творчества, чтобы представить его широкой публике. Посетители смогли не только ознакомиться с экспозицией, но и приобрести эксклюзивные предметы моды.

Первый заместитель главы городского округа Мытищи Людмила Иванова и заместитель главы Ольга Сидоркина положительно оценили мероприятие и отметили, что когда торговые площадки превращаются в места для демонстрации работ художников и дизайнеров, это способствует продвижению их творчества.

Председатель Общественного совета и заместитель председателя Московского областного отделения общественной организации «Опора России» Роман Коробейкин подчеркнул, что бизнес-сообщество и культура неразделимы. Эта выставка уже не первая в нашей практике, и мы планируем продолжать поддерживать такие инициативы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Художники Бизнес

Новости по теме