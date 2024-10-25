День открытых дверей провели в колледже «Подмосковье» в Лобне

Сотрудники учебного заведения рассказали участникам о профессиях, по которым осуществляется обучение, а также о планах набора на следующий учебный год. Были подробно освещены правила поступления, работа приемной комиссии и порядок подачи документов. Кроме того, гости узнали о студенческой жизни и сотрудничестве колледжа с различными предприятиями.

Для абитуриентов и их родителей были организованы мастер-классы, где школьники могли попробовать себя в роли различных специалистов. Участники профессиональных проб попробовали свои силы в качестве электриков, поваров и агентов регистрации пассажиров. Студенты, обучающиеся для работы в аэропорту, продемонстрировали процедуры предпосадочного досмотра, регистрации на рейс и досмотра багажа. В мастерской для поваров школьники приготовили и попробовали пиццу.

День открытых дверей стал частью программы профориентации школьников, на которую в Лобне уделяется особое внимание. На постоянной основе проводятся встречи с представителями различных специальностей, что помогает учащимся определиться с выбором будущей профессии.

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