30 июня 2024, 16:34

День открытых дверей провели в академии туризма в Химках

Администрация г.о Химки
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В Российской международной академии туризма в Химках прошел День открытых дверей. Потенциальным студентам рассказали о действующих в вузе образовательных программах.

Об обучении на программах бакалавриата и магистратуры гостям рассказали представители кафедры туризма и гостиничного дела. Специалисты также представили и новые специальности колледжа. Обучаться в нем можно очно, очно-заочно, а также заочно. Используются здесь и формы дистанционного обучения. Также действует отсрочка от службы в армии.

«РМАТ - ведущее образовательное учреждение и научный центр в сфере профессионального туристского образования в России. Академия приглашает выпускников 9-11 классов и их родителей, чтобы они смогли посмотреть, что представляет собой академия, рассказать какие специальности, какие условия подготовки и обучения, какая студенческая жизнь у них кипит», - прокомментировала депутат городского округа Химки Юлия Мамай.

Учреждение считается одним из ведущих учебных заведений в России. Его выпускники успешно реализуют себя в сфере гостиничного бизнеса страны.

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Химки Туризм
30 июня 2024, 17:34
Детский сад на Красногвардейском бульваре в Подольске отремонтируют к осени
Телеканал «360»
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Капитальный ремонт детского сада продолжается на Красногвардейском бульваре в Подольске. Рабочие проводят отделку помещений.

Пусконаладку в учреждении планируют провести до 15 августа. Далее до 23 августа в детский сад завезут оборудование. Открытие должно состояться 1 сентября.

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Здание детского сада не ремонтировали с 1973 года - именно тогда его построили. Сегодня реконструкцию проводят из современных материалов.

«Завершаются работы по внутренним инженерным сетям, в самом разгаре отделочные работы, продолжается укладка плитки. В коридорах плитку уже уложили. Теперь укладывают в санузлах. Идет покраска обоев, работы по устройству кровли», - сказала председатель комитета архитектуры и строительства администрации Подольска Лилия Дикая.

Подольск Дети Ремонтные работы
30 июня 2024, 17:18
Первенство округа по пляжному самбо прошло в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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На стадионе в парке Мира в Мытищах прошло первенство округа по пляжному самбо. На нем соревновались единоборцы спортивной школы «Центр детско-юношеского спорта» в рамках проекта «Za Самбо» партии «Единая Россия».

Миссия проекта - развивать, делать популярным и пропагандировать самбо как отечественный вид спорта и важную составляющую российской культуры. Вместе с тем в округе организовывают работу секций самбо, содействуют возведению новых и реконструкции старых спортивных залов.

«Сегодня мы проводим экспериментальные соревнования в рамках мероприятий „Самбо в парках“. В турнире принимает участие ближайший резерв нашей спортивной школы, многие из этих ребят начинают подготовку к первенству России. Мытищи славятся своими достижениями в пляжном самбо. Наша спортсменка Эльмира Кахраманова является действующей чемпионкой мира, двукратной чемпионкой России. Мы ежегодно делегируем в состав сборной России спортсменов самого высокого уровня». - поделилась заслуженный тренер России, старший тренер сборной Московской области по пляжному самбо Мгер Папян.

Отметим, что спортсмены из Мытищ сегодня являются признанными лидерами Московской области в пляжном самбо.

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Спортсмены Мытищи «Единая Россия»
30 июня 2024, 16:11
Глава Подольска Григорий Артамонов встретился с активной молодежью округа
Телеканал «360»
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Глава Подольска встретился с мастерами спорта округа и стобалльниками по выпускным экзаменам. Дети смогли задать интересующие их вопросы и получили важные наставления.

К примеру, на встречу с главой пришли мультибалльники Всеволод Солдаткин и Светлана Меркулова. Ребята сдали сразу два экзамена на «сотню». Оба говорят о серьезной подготовке и благодарят школьных учителей. Также молодежь поинтересовалась у главы округа о его увлечениях в юном возрасте. Григорий Артамонов с 11 лет занимался в секции бокса.

«Мой тренер - Шейнкман Леонид Соломонович - семикратный чемпион Советского союза. Он такой человек, который вокруг себя собирал ребят и для них был как папа, как тренер, как человек, который подскажет тебе то, что тебе не скажут дома», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

По мнению главы Подольска, спортом должны заниматься все - ведь это развивает самодисциплину.

Председатель подольской организации «Российский Союз Молодежи», в свою очередь, отметила, что в округе особое внимание уделяется волонтерскому движению. Она привела пример: в начале года, когда целый район в Климовске остался без тепла, ребята из разных организаций объединились для помощи другим. Еще один пример - руководитель «Союза Добра» Александр Мухуров регулярно собирает гуманитарную помощь в зону СВО. И таких примеров в Подольске много.

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Подольск Молодежь
30 июня 2024, 15:42
Школу в 5-м микрорайоне Жуковского достроят к 1 сентября
Телеканал «360»
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Новая школа появится в центре пятого микрорайона в Жуковском. Ее возводят в рамках нацпроекта «Образование». Завершить работы строители должны к 1 сентября.

Площадь учреждения составит 16 тысяч 800 квадратных метров. Здесь разместятся 57 кабинетов, два спортивных зала, актовый зал на 400 мест, библиотека, мастерские и научные лаборатории. Работы идут с опережением графика. На объекте трудятся почти 200 человек.

«Объект в хорошей готовности. На площадке необходимое количество материалов, людей. Подведены все наружные сети, активно ведутся отделочные работы, финишные отделочные работы, благоустройство территории, ограждение. Завезены уже оборудование пищеблока, актового зала, поэтому все идет по плану», - рассказал глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.

На пришкольной территории размером более двух гектаров разместятся мини-стадион, игровые площадки и места для отдыха. К работам по благоустройству приступят в июле. О готовности объекта глава Жуковского рассказал жителям в рамках выездной администрации.

Родители первоклассников уже подают заявления на поступление. Шесть первых классов уже укомплектованы. Собран и весь штат педагогов.

Кроме того, в микрорайоне изменится движение транспорта. Вокруг школы оборудуют пешеходную дорожку, организуют подъезды и парковочные места. Также здесь построят дорогу на улице Гризодубовой. Старт работ запланирован на начало августа.

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Школы Строительство Жуковский

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