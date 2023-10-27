Она отдельно отметила, что их выпускники-повара к 30 годам занимают руководящие посты, открывают свой бизнес, работают помощниками шеф-поваров в престижных заведениях.

Отметим, что в этом учебном году Звенигородский филиал Красногорского колледжа проведет еще четыре дня открытых дверей, где все желающие смогут пройти экскурсию по учебному заведению и определиться с дальнейшим поступлением.

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День открытых дверей прошел в Звенигородском филиале Красногорского колледжа. Гостям учреждения рассказали о профессиях повара-кондитера, специалиста в области туризма и гостеприимства, а также логиста. Педагоги и мастера колледжа провели экскурсию по музею истории колледжа и лаборатории, где у студентов проходят практические занятия.

Гостья Звенигородского филиала Красногорского колледжа Александра Тарасова после его посещения рассказала, что намерена поступить именно в это учреждение. По ее словам, она хочет делать жизнь людей более интересной, получив профессию в сфере туризма.

Не меньшем спросом пользуются профессии повара-кондитера и логиста. После окончания обучения выпускники легко могут найти применение свои талантам.

Директор Звенигородского филиала Красногорского колледжа Елена Бузлаева отметила, что учебное учреждение заключило договора с предприятиями питания и гостиничными комплексами, чтобы учащиеся могли проходить практику у них.

«После окончания колледжа бывших практикантов берут на работу. Учащиеся легко находят, где применить полученные знания. Выпускники колледжа могут работать администраторами в гостинице, автосалоне и на других предприятиях, горничными в клининговых компаниях, официантами», - рассказала Елена Бузлаева.