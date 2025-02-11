День открытых дверей прошел в военной академии в Серпухове

Особое внимание привлекла уникальная программа с элементами искусственного интеллекта «Будущее начинается сейчас!», разработанная специально для помощи абитуриентам в выборе будущей специальности. Каждый желающий смог пройти тестирование и получить индивидуальные рекомендации по выбору направления обучения, учитывающие их интересы и склонности. Программа вызвала живой интерес как у будущих студентов, так и у их родителей.

Гостям была предоставлена возможность изучить особенности поступления и обучения на факультетах филиала. Также они смогли увидеть демонстрацию навыков курсантов по управлению беспилотными летательными аппаратами - одно из направлений подготовки, которое активно развивается в учебном заведении.

На войсковом стрельбище филиала гости попробовали свои силы в выполнении упражнений учебных стрельб на технических средствах обучения. Кроме того, на полевой позиции им рассказали о структуре и работе агрегатов учебного ракетного комплекса, что вызвало большой интерес у участников мероприятия.

Помимо образовательной программы, гостям были показаны возможности спортивной базы филиала, а также бытовые условия, созданные для курсантов. Участники отметили высокий уровень инфраструктуры и комфорт проживания.

День открытых дверей стал важным событием для учебного заведения, позволившим продемонстрировать его образовательные и технические возможности, а также заинтересовать будущих абитуриентов современными подходами к обучению и перспективными направлениями подготовки.