День открытых дверей прошел в учреждениях культуры Дмитровского округа

Взрослые и дети имели возможность ознакомиться с работой кружков и творческих объединений, посетить пробные занятия и поучаствовать в мастер-классах. Также были организованы концерты-презентации творческих коллективов, где участники могли познакомиться с преподавателями и записаться в интересующие их кружки.

Дмитровская центральная библиотека предложила читателям увлекательные мероприятия на любой вкус, включая киберстроение, чайную церемонию, шахматный турнир и мастер-класс по флористике.

Центральный Дворец культуры «Созвездие» также не остался в стороне: здесь прошли выступления творческих коллективов, презентации клубных формирований и множество творческих мастер-классов. В завершение мероприятия родители могли задать вопросы о работе коллективов и записать детей на занятия.

В ЦКР «Подосинковский» гостей ждала программа под культурным кодом «Творчество Виктора Михайловича Васнецова». Творческие коллективы продемонстрировали достижения своих участников в артистическом, хореографическом и вокальном направлениях, а также провели мастер-классы по прикладному творчеству.

В общей сложности в акции приняли участие 51 культурно-досуговое учреждение округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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