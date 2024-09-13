13 сентября 2024, 22:54

День открытых дверей прошел в спортивной школе в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Спортсменов Химок пригласили на День открытых в школу «Лунево». Участникам показали тренировки по футболу, волейболу, черлидингу, боксу и настольному теннису, а также провели мастер-класс по зумбе и шахматам.

Командный турнир «Веселые старты» провели в этот день. Юные спортсмены представляли секции школы. Теннисты стали чемпионами соревнований, почетное второе место у лыжников, бронзу завоевали футболисты.

«Для всех участников была организована полевая кухня, где можно было выпить вкусного чая со сладостями или полакомиться попкорном», - добавил общественник Егор Ченюк.

Развитию спорта в Химках уделяют особое внимание. Соревнования, турниры и фестивали проводят в округе регулярно. Помимо этого, в муниципалитете открывают новые профессиональные школы и комплексы с современным оборудованием.

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Школы Химки Бокс Футбол
13 сентября 2024, 22:55
Итоги выборов в окружной Совет депутатов подвели в Солнечногорске
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Политический совет местного отделения партии «Единая Россия» провели в Солнечногорске. На мероприятии обсудили итоги выборов в местный Совет депутатов и наметили планы на будущее.

На заседании было принято решение о создании фракции «Единой России» в составе Совета, в которую войдут 20 избранных депутатов, включая партийцев и единомышленников.

Кроме того, представители фракции предложили кандидатов на пост председателя Совета и руководителя фракции для Президиума регионального политического совета партии.

«Это важный шаг для укрепления работы депутатов и дальнейшего развития. Спасибо всем за активное участие в жизни партии и слаженную работу. Впереди у нас много задач, которые мы будем решать на благо Солнечногорска», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В результате голосования, проходившего с 6 по 8 сентября, в Совет депутатов округа были избраны 25 человек: шесть из них прошли по партийным спискам «Единой России», а остальные - по одному от других парламентских партий. Также 12 депутатов были избраны по одномандатным округам от «Единой России», а двое стали самовыдвиженцами. В округе работали 85 участковых избирательных комиссий и 455 наблюдателей.

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Солнечногорск Депутаты «Единая Россия» Выборы
13 сентября 2024, 22:47
Блочно-модульную котельную построят в поселке Менделеево в 2025 году
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Подготовка инженерной инфраструктуры к отопительному сезону продолжается в поселке Менделеево под Солнечногорском. Подрядчик меняет теплосети и капитально ремонтирует котельную. В 2025 году в населенном пункте планируется строительство и запуск современной блочно-модульной котельной мощностью 50 мегаватт, которая превысит мощность действующей котельной.

Работы по капитальной модернизации коммунальной инфраструктуры в Менделеево проводятся по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. В рамках государственной программы осуществляется реконструкция котельной, построенной в 1965 году, а также замена сетей горячего водоснабжения и центрального отопления - половина работ завершится в 2024 году, оставшаяся часть - в следующем.

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Заместитель главы муниципалитета Леонид Степанов рассказал местным жителям о проделанных работах в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

В поселке уже выполнено 80% работ по прокладке трубопроводов для горячего водоснабжения и отопления. Завершена замена труб на улицах Пионерской и Институтской, в настоящее время работы продолжаются на улице Куйбышева. На участке ежедневно трудятся около 35 человек и задействовано девять единиц техники. Специалисты занимаются обвязкой тепловых камер и восстановлением благоустройства территории.

Все социальные объекты - детский сад, школа и больница - уже подключены к системе теплоснабжения и готовы к началу отопительного сезона.

На котельной в Менделеево завершен ремонт, опрессовка и подключение четырех теплообменников, подрядчик сейчас монтирует еще пять.

«На текущий год по данному тепловому источнику остаются работы по восстановлению контрольно-измерительных приборов и автоматики по большому котлу. Все необходимые материалы заказаны. По информации, полученной от подрядной организации, данные материалы будут получены в третьей декаде сентября и сразу же будут установлены на текущий котел. Но большой котел для начала отопительного сезона и не понадобится. Его запустят при температурах ниже 15 градусов, поэтому началу отопительного сезона ничего не угрожает», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

ЖКХ Солнечногорск Отопление Ремонтные работы
13 сентября 2024, 22:47
Выставку антифашистских плакатов провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Выставку плакатов «Стоп.Фашизм!» организовали в многофункциональном социальном комплексе «Восход» городского округа Химки. Для посетителей также подготовили тематические лекции.

Куратор проекта «Старшее поколение» Светлана Ильина рассказала присутствующим историю возникновения Дня памяти жертв фашизма и провела для них экскурсию по экспозиции. Мероприятие провели в рамках уникального муниципального проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Данный проект стартовал в нашем городском округе в июле. Его цель - укрепить связь между поколениями, сохранить историческую память и воспитать патриотические чувства у молодежи. За это время мы провели множество патриотических мероприятий в парках, скверах, общественных местах, домах культуры и школах», - добавил общественник Егор Ченюк.

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Выставки Химки
13 сентября 2024, 22:47
Память жертв фашизма почтили в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Патриотическую акцию в память о жертвах фашизма провели в сквере Марии Рубцовой. Собравшиеся возложили цветы к мемориалу «Сестра милосердия».

Акцию посетили неравнодушные жители, члены клуба «Активное долголетие», воспитанники военно-патриотическое объединение «Сова» и муниципальные депутаты.

«Мы вспоминаем не только тех, кто защищал Родину с оружием в руках, но и обычных людей, погибших от рук захватчиков. Наша задача - не допустить искажения исторических фактов и сделать все для того, чтобы передать память будущим поколениям», - сказала муниципальный депутат Юлия Ишкова.

День памяти также провели в лицее № 21, Доме культуры «Брехово» и Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Собравшимся напомнили о страшных событиях в истории России и рассказали о подвигах советских героев в годы Великой отечественной войны.

«День памяти жертв фашизма - это день, когда мы с болью в сердце вспоминаем всех, кто пал от рук фашистов. Миллионы мирных жителей погибли под обстрелами, в концлагерях, от болезней и голода. Сегодня Россия пришла на помощь ЛДНР, Херсонской и Запорожской областям, которые столкнулись с проявлением фашизма в современном мире. Наши бойцы помогают сохранить им свободу и независимость. Память о жертвах должна жить в веках, чтобы будущее поколение не допустило повторения такой трагедии», - прокомментировал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

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Химки

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