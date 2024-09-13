День открытых дверей прошел в спортивной школе в Химках

Подготовка инженерной инфраструктуры к отопительному сезону продолжается в поселке Менделеево под Солнечногорском. Подрядчик меняет теплосети и капитально ремонтирует котельную. В 2025 году в населенном пункте планируется строительство и запуск современной блочно-модульной котельной мощностью 50 мегаватт, которая превысит мощность действующей котельной.

Работы по капитальной модернизации коммунальной инфраструктуры в Менделеево проводятся по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. В рамках государственной программы осуществляется реконструкция котельной, построенной в 1965 году, а также замена сетей горячего водоснабжения и центрального отопления - половина работ завершится в 2024 году, оставшаяся часть - в следующем.

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Заместитель главы муниципалитета Леонид Степанов рассказал местным жителям о проделанных работах в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

В поселке уже выполнено 80% работ по прокладке трубопроводов для горячего водоснабжения и отопления. Завершена замена труб на улицах Пионерской и Институтской, в настоящее время работы продолжаются на улице Куйбышева. На участке ежедневно трудятся около 35 человек и задействовано девять единиц техники. Специалисты занимаются обвязкой тепловых камер и восстановлением благоустройства территории.

Все социальные объекты - детский сад, школа и больница - уже подключены к системе теплоснабжения и готовы к началу отопительного сезона.

На котельной в Менделеево завершен ремонт, опрессовка и подключение четырех теплообменников, подрядчик сейчас монтирует еще пять.

«На текущий год по данному тепловому источнику остаются работы по восстановлению контрольно-измерительных приборов и автоматики по большому котлу. Все необходимые материалы заказаны. По информации, полученной от подрядной организации, данные материалы будут получены в третьей декаде сентября и сразу же будут установлены на текущий котел. Но большой котел для начала отопительного сезона и не понадобится. Его запустят при температурах ниже 15 градусов, поэтому началу отопительного сезона ничего не угрожает», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.