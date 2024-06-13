13 июня 2024, 20:32

День открытых дверей прошел в перинатальном центре в Пушкино

Пушкинская больница имени профессора Розанова В.Н.
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Очередной день открытых дверей состоялся в Пушкинском перинатальном центре. Акушер-гинеколог родового отделения Анастасия Константинова провела беседу с будущими родителями о партнерских родах.

Она отметила, что присутствие мужчины на самих родах не является обязательным, но возможно. Основная задача мужчины - помочь супруге подготовиться к родам. Партнер должен контролировать состояние и самочувствие роженицы, чтобы при необходимости позвать медицинский персонал.

Напомним, что мужчина, желающий участвовать в партнерских родах, должен предоставить результат флюорографии за последний год, а также иметь специальную одежду: моющиеся резиновые или кожаные тапочки, чистый спортивный костюм и хлопковую футболку, либо одноразовый хирургический костюм.

Следующая встреча в перинатальном центре назначена на 25 июня. Предварительная запись не требуется.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Дети Врачи Пушкино
13 июня 2024, 21:10
Новую систему безопасности «Пересвет» протестировали в домодедовской школе
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Антитеррористические учения для работников школ, полицейских, а также для охранников провели на базе Домодедовской СОШ № 8. Специалисты протестировали систему «Пересвет».

Как пояснили в Главном управлении региональной безопасности Московской области, «Пересвет» - это новая информационная система, которая позволяет мгновенно оповестить всех работников школы и сотрудников Росгвардии о чрезвычайной ситуации.

Благодаря этой системе оповещения сигнал об опасности поступает на пульт даже при отсутствии соединения с интернетом, система сама определяет местоположение человека в многоэтажном здании, при этом отправка информации о происшествии незаметна для злоумышленника, а также не требуется установка дополнительного оборудования для подключения системы в школе.

По итогам учений ведомство порекомендовало подключить к «Пересвету» и другие экстренные службы, которые участвуют в ликвидации последствий терактов.

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Интернет Школы Росгвардия
13 июня 2024, 20:50
Итоги муниципального семейного конкурса подвели в Химках
Администрация Химки г.о.
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Стали известны итоги муниципального конкурса «Моя семья в истории города Химки». Победителей выбрали в четырех номинациях. Награждение организовали в школе № 30.

Участие в конкурсе приняли ученики 1-11 классов школ в Химках. Школьники изучили и представили на проекте историю и традиции своих семей.

Победителем в номинации «За спиной стоит семья» стал учащийся школы № 30 Дмитрий Жиделев. Приз в номинации «Мой род и Химкинская земля» получили Алексей и Александр Цветковы из «Перспективы». «Личность в истории» выиграли воспитанница лицея № 15 Мария Левочкина, ученики школы № 22 Кирилл и Игорь Рыженковы, Максим Силин и Адэлина Сатыбалдиева из школы № 8. Лучшими в номинации «Артефакт моей семьи» объявили Владимира и Ольгу Беляевых из «Триумфа».

«Конференция состояла из трех этапов: заочный этап, где жюри отбирало и оценивало направленные проекты. Очный - непосредственно работа участников по секциям и защита проектов. И финальный этап - церемония награждения», - поделилась директор школы № 30, муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

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Дети Химки Семья История конкурсы
13 июня 2024, 20:23
Диетолог НИКИ детства Басова рассказала об особенностях питания детей в жару
ники детства
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Врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова рассказала, как правильно кормить детей в жару. Главное правило — никакого фастфуда.

По ее словам, несмотря на летний зной, дети все также активны, поэтому им необходим легкоусвояемый белок - это кисломолочные продукты, яйца, рыба, птица, говядина.

«Белок лучше усваивается с овощами, поэтому включите в меню раннюю капусту, репу, морковь, свеклу, свежие огурцы, помидоры, молодой картофель, а также свежую зелень. А чтобы ребенок ел с аппетитом, сместите обед, приходящийся на пик жары, на время полдника», - посоветовала Басова.

Она добавила, что нельзя давать детям колбасные, копченые изделия и фастфуд. Также очень важно соблюдать питьевой режим - ребенок должен выпивать не менее 40 миллилитров воды из расчета на килограмм веса в сутки.

«Во время жары ребенок теряет много жидкости, поэтому важно обеспечить ребенка водой на весь день. Отличными напитками для детей в жаркий день станут охлажденный зеленый чай, отвар шиповника, морсы и несладкие компоты. От сладкой газировки, кваса, магазинных соков и прочих химических чаев в пластиковой бутылке лучше отказаться», - заключила диетолог.

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Еда Дети Правила Продукты Жара
13 июня 2024, 20:20
Конкурс на реконструкцию ВЗУ № 42 в Левкове объявили под Пушкино
Администрация Городского округа Пушкинский
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Конкурс на реконструкцию водозаборного узла № 42 в Левкове объявили под Пушкино. В Единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении открытого электронного конкурса на выполнение работ.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются из бюджета городского округа Пушкинский. Водозаборный узел рассчитан на обслуживание 2000 абонентов. Завершение работ планируется в 2025 году.

Напомним, что в текущем году в рамках государственной программы в городском округе Пушкинский запланирована реконструкция семи водозаборных узлов: ВЗУ № 1 в городе Пушкино; ВЗУ № 3 в городе Пушкино, микрорайон Клязьма; ВЗУ № 8 в поселке Тарасовка; ВЗУ № 12 в городе Пушкино, микрорайон Кудринка; ВЗУ № 14 в поселке Правда; ВЗУ № 18 в поселке Правда; и ВЗУ № 42 в селе Левково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Пушкино

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