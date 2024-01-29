День открытых дверей прошел в ОМВД Лобни

Курсантов познакомили со спецификой работы экспертно-криминалистического отделения. Сотрудники кинологической службы показали дрессировку собак, как они находят наркотические и взрывчатые вещества или след преступника.

Инспектор отдела кадров рассказала студентам о требованиях к кандидатам для поступления на службу в органы внутренних дел и в вузы системы МВД России.

При любых чрезвычайных ситуациях необходимо звонить по телефону 112 или в дежурную часть ОМВД, напомнила председатель Общественного совета Татьяна Петрив-Гримальская. Также она затронула вопросы экстремизма и терроризма.

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