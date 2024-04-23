День открытых дверей прошел в колледже в Щелкове

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне. Это будет одно из самых крупных образовательных учреждений региона. Его ведущими профилями станут математика, программирование и физика.

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Щелковский колледж предоставляет абитуриентам широкий выбор различных специальностей: от строителя до повара. В колледже обучаются более четырех тысяч студентов по 40 специальностям.

«В рамках федерального проекта „Профессионалитет“ Щелковский колледж входит в кластеры машиностроение, радиоэлектроника, туризм и сфера услуг, авиастроение. В 2024 году мы выиграли грант и стали образовательной организацией по кластеру топливно-энергетический комплекс», - рассказала заместитель директора по учебной работе Щелковского колледжа Юлия Джикия.

Важным вопросом для абитуриентов колледжа и их родителей является будущее трудоустройство. Представители предприятий, которые чаще всего берут на работу выпускников колледжа, выступили перед гостями на Дне открытых дверей.

Образовательная программа Щелковского колледжа постоянно совершенствуется. Это позволяет преподавателям сделать урок нагляднее, разнообразнее, интереснее. Также сотрудники учебного заведения активно разрабатывают электронные ресурсы для портала «Цифровой колледж Подмосковья».