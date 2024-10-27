День открытых дверей прошел в центре онкопомощи в Солнечногорске

Обследование прошли совершеннолетние жители Подмосковья. Они проверились на наличие рака молочной железы, репродуктивных органов, кожи, кишечника, легких, заболеваний кровеносной системы и других патологий.

Женщинам сделали маммографию и ультразвуковое исследование молочных желез, мужчины смогли сдать анализ крови на простатический специфический антиген, который позволяет выявить новообразования предстательной железы. Также в программу обследования вошли анализ кала на скрытую кровь и диагностика новообразований кожи.

«В центральной поликлинике работает Центр амбулаторной онкологической помощи. Его специалисты консультируют жителей по всем волнующим вопросам касательно новообразований. Также в Солнечногорске всем женщинам при диспансеризации назначается маммография или ультразвуковое исследование молочных желез. Маммографию в Солнечногорском районе можно сделать в Андреевской и Менделеевской поликлиниках, а также в Солнечногорской больнице. На данную диагностику можно записаться самостоятельно», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Центр амбулаторной онкологической помощи работает на базе Центральной поликлиники Солнечногорска с 2022 года под руководством Андрея Тюрикова, который в этом году стал лауреатом конкурса «Подмосковный врач» в категории «Онкология».

Дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья проходят каждую последнюю субботу месяца.

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