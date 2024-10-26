26 октября 2024, 16:55

День открытых дверей прошел в центре онкологической помощи в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках в Центре амбулаторной онкологической помощи состоялся день открытых дверей. Жители смогли пройти комплексное обследование на раннее выявление онкологических заболеваний.

Муниципальный депутат и председатель Совета медсестер Химкинской клинической больницы Надежда Смирнова подчеркнула важность регулярных обследований с 18 лет. «Раннее выявление онкологических заболеваний позволяет вовремя начать лечение и существенно повысить шансы на успешное выздоровление», - отметила она.

Программа обследования включала в себя лабораторные экспресс-тесты, флюорографию, маммографию и УЗИ молочных желез, ЭКГ, а также осмотр кожных покровов с применением дерматоскопа и другие процедуры.

Современное оборудование Химкинской клинической больницы позволяет проводить полное обследование, используя различные виды рентгенологических и эндоскопических исследований с биопсией, МСКТ, МРТ с внутривенным контрастным усилением, УЗИ, пункционную биопсию под контролем УЗИ, а также гистологическое и цитологическое исследования.

Муниципальный депутат Юлия Мамай напомнила, что пройти онкоскрининги можно в поликлинике № 2 по адресу: улица Лавочкина, дом № 22, кабинет 214. Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре онкологического портала Минздрава Московской области по телефону: +7 (498) 602-00-30.

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Больницы Химки
26 октября 2024, 16:36
Тендер на благоустройство Центрального парка объявили в Лобне
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс в электронной форме на создание зоны сезонного катка в Центральном парке объявили в Лобне. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о тендере. Подрядчику нужно выполнить благоустройство Центрального парка, а именно - создать зону сезонного катка. Площадка для работ находится в границах улиц Ленина, Промышленной и Некрасова.

Благоустройство выполнят в рамках проекта «Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха» и оплатят за счет средств бюджетов Московской области и Лобни.

Закончить работы нужно в 2025 году.

Благоустройство Лобня конкурсы Парки
26 октября 2024, 16:06
Жителей Котельников пригласили на занятия по спортивной ходьбе
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Занятия по спортивной ходьбе проводят в Кузьминском лесопарке в Котельниках каждый вторник и четверг. Присоединиться к ним приглашают жителей округа.

Тренировки на свежем воздухе проводит инструктор спортивной школы «Котельники» Михаил Набокин. Занятия начинаются с разминки. После все участники следуют по тропам Кузьминского леса.

Дорожки оснащены специальными палками для скандинавской ходьбы. Накануне в тренировке поучаствовали 13 членов клуба «Активное долголетие». Самому старшему из них 90 лет.

Организаторы занятий отметили, что при ходьбе усиливается кровообращение, а это благотворно влияет на работу всех органов и систем организма. Пешие прогулки снижают уровень холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Спортсмены Активное долголетие Котельники
26 октября 2024, 15:47
Учитель из Реутова стал участником форума классных руководителей ЦФО
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Педагог из Реутова Татьяна Дымарчук поучаствовала во всероссийском форуме классных руководителей. Он прошел в Рязани. На мероприятии учитель представила свой авторский исторический квест.

Татьяна Дымарчук работает учителем начальных классов в школе № 6 в Реутове. В составе делегации Подмосковья она выступила на всероссийском форуме классных руководителей Центрального федерального округа.

Педагог презентовала коллегам авторскую настольную игру «С чего начинается Родина: Реутов. В поисках исторических сокровищ». Она посвящена историческим и культурным объектам муниципалитета.

Участники квеста с помощью карты и геометок изучают исторические и культурные объекты Реутова. Путь начинается от школьного историко-краеведческого музея, а заканчивается в музейно-выставочном центре.

В игре есть вопросы по карточкам, видео-вопросы и задания с QR-кодами. Такой формат помогает в легкой форме объяснить детям важность исторической памяти и патриотизма.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Реутов Учителя
26 октября 2024, 15:45
Лекции и мастер-классы проведут в Химках ко Дню добровольца Подмосковья
Медиасток.рф
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В лицее № 21 городского округа Химки прошла тематическая лекция, приуроченная ко Дню добровольца Подмосковья. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений», где активисты муниципалитета поделились своим личным опытом и принципами волонтерской деятельности.

Председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский отметил, что волонтеры много сил и времени отдают добровольческим проектам, поддерживают тех, кто нуждается в помощи. Они вкладывают свою душу и сердце в волонтерскую работу, бескорыстно служат обществу.

В продолжение мероприятий, 28 октября в школе «Лига первых» и Аэрокосмическом лицее состоится деловая игра «Быть волонтером - это здорово!» и лекция о значимости добровольческой деятельности. В этих событиях примут участие депутаты Совета депутатов Александр Васильев, Галина Болотова, Юлия Ишкова и лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Юлия Ишкова подчеркнула, что волонтеры активно помогают в сборе, сортировке и отправке гуманитарных грузов в зону специальной военной операции.

«Это тяжкий труд. Повсеместное развитие волонтерского движения - яркий пример того, что доброе дело объединяет людей самых разных возрастов, социальных статусов, национальностей и профессий», - отметила она.

Депутат Руслан Шаипов добавил, что в условиях сегодняшних событий волонтерская деятельность стала особенно актуальной. Активисты собирают гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети и готовят сухие пайки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Волонтеры

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