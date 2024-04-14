День открытых дверей прошел в центральной детской школе искусств в Химках

«В нашей школе мы стараемся создать условия для полноценного развития каждого ребенка. Наши преподаватели - высококвалифицированные специалисты, которые любят свое дело и умеют находить подход к каждому ученику», - поделилась директор школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Центральная детская школа искусств Химок зарекомендовала себя как одно из ведущих учебных заведений в области искусства. В 2021 году, к 65-летию со дня основания, школа была признана лучшей в стране. Сегодня в учебной заведении обучается более 2,3 тысячи детей по различным направлениям - от хореографии и изобразительного искусства до музыки и современного искусства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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