День открытых дверей для школьников проведут в колледжах Подмосковья 21 октября

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Как сообщили в Министерстве образования Подмосковья, кластеры «Профессионалитета» объединяют 37 учреждений среднего профессионального образования и четыре филиала вузов по отраслям «Металлургия», «Машиностроение», «Радиоэлектроника», «Сельское хозяйство», «Туризм и сфера услуг», «Правоохранительная сфера и управление», «Педагогика», «Топливо и энергетика», «Средства массовой информации и коммуникационные технологии».

В каждом колледже для школьников подготовили мастер-классы и тренинги, в том числе с погружением в профессиональную среду реального производства. Психологи разработали интересные профессиональные пробы и тесты.

Свыше 40 ведущих предприятий региона, которые являются лидерами в своих отраслях, пригласят будущих абитуриентов на экскурсии. Уже более 30 тысяч школьников и их родителей планируют посетить эти мероприятия.

В Минобре напомнили, что программа «Профессионалитет» предоставляет студентам возможность освоить сразу несколько квалификаций, заниматься на современном высокотехнологичном оборудовании, а также гарантирует трудоустройство и перспективы карьерного роста на передовых предприятиях Московской области.

Зарплаты работников бюджетной сферы в Московской области вырастут с 1 января 2024 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.