День открытых дверей для школьников проведут в колледжах Подмосковья 21 октября
Колледжи Подмосковья откроют двери для будущих абитуриентов 21 октября. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» школьники побывают в учебных заведениях и познакомятся с их возможностями.
Как сообщили в Министерстве образования Подмосковья, кластеры «Профессионалитета» объединяют 37 учреждений среднего профессионального образования и четыре филиала вузов по отраслям «Металлургия», «Машиностроение», «Радиоэлектроника», «Сельское хозяйство», «Туризм и сфера услуг», «Правоохранительная сфера и управление», «Педагогика», «Топливо и энергетика», «Средства массовой информации и коммуникационные технологии».
В каждом колледже для школьников подготовили мастер-классы и тренинги, в том числе с погружением в профессиональную среду реального производства. Психологи разработали интересные профессиональные пробы и тесты.
Свыше 40 ведущих предприятий региона, которые являются лидерами в своих отраслях, пригласят будущих абитуриентов на экскурсии. Уже более 30 тысяч школьников и их родителей планируют посетить эти мероприятия.
В Минобре напомнили, что программа «Профессионалитет» предоставляет студентам возможность освоить сразу несколько квалификаций, заниматься на современном высокотехнологичном оборудовании, а также гарантирует трудоустройство и перспективы карьерного роста на передовых предприятиях Московской области.
Зарплаты работников бюджетной сферы в Московской области вырастут с 1 января 2024 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.