День отца пройдет в парке в Одинцове 20 октября
День отца отпразднуют в воскресенье, 20 октября на территории парка Захарова в Одинцове. Для гостей организуют ярмарку, фотозону, познавательную программу и многое другое.
Жители смогут насладиться концертом, поучаствовать в спортивных состязаниях, а также в тематическом мастер-классе по созданию подарков для пап.
Парк Захарово еженедельно готовит насыщенную программу мероприятий. Здесь гости могут не только отдохнуть, наслаждаясь прогулками на свежем воздухе, но и окунуться в мир культуры, творчества и спорта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.
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