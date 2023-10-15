День отца отметили в детском саду «Лебедушка» в Химках

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Дети вместе со своими отцами приняли участие в играх и спортивных активностях. Впечатлениями от праздника поделилась Надежда Муляр.

«Мероприятие прошло весело. Воспитанники и педагоги поздравляют пап! Быть отцом - это и радостно и ответственно, но в любом случае, это - счастье. Желаем нашим отцам беречь свои семьи, своих детей, свою страну, в которой растут наши дети!» - поздравила Надежда Муляр с праздником.

Урок прошел в дружеской и теплой атмосфере. Участники поблагодарили организаторов за праздник. Мероприятие оставило яркие впечатления и положительные эмоции у всех присутствующих.

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