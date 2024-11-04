День народного единства отметили в парке Толстого в Химках

Химчан угощали пловом. Прошел фестиваль национальных культур. С праздником всех поздравили депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, благочинный Химкинского церковного округа иерей Павел Тарасов и председатель местной религиозной организации мусульман Камиль Маннапов.

«Во все времена Россия не раз доказывала всему миру, что каждое поколение ее граждан - это поколение героев. Так было во времена Великой Отечественной войны и уже в наши дни - во время специальной военной операции. Наша сила - в единстве! Крепкого здоровья, сил для новых свершений на благо нашей великой страны!» - прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Гости приняли участие в национальных играх, музыкальной игре «Народные мелодии», мастер-классах, а также увидели концертную программу с участием артистов.

«Гордость за наших предков, уверенность в завтрашнем дне - это объединяет всех нас и дает надежду и силы для новых побед. Сейчас в зоне специальной военной операции наши ребята плечом к плечу выполняют воинский долг, боевые задачи и с гордостью отстаивают интересы нашей великой страны», - прокомментировал Сергей Малиновский.

Несколько сотен химчан посетили праздник, в том числе увидели выступление клуба исторической реконструкции.

«Пришли на праздник всей семьей. Очень важно передавать нашим детям традиции и рассказывать историю», - отметила химчанка Ольга Бахмутова.

Мероприятия ко Дню народного единства прошли во всех микрорайонах округа. Программа «Россия. Родина. Единство» охватила несколько тысяч жителей. Мастер-классы, конкурсы и концерты провели в рамках историко-патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

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