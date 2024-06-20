День мужского и женского здоровья пройдет 22 июня в Мытищах

Заведующая поликлиникой № 2 Любовь Кикоть рассказала, что в рамках акции все желающие смогут сдать анализы на онкомаркеры, выполнить рентген, ЭКГ и УЗИ по назначению врача. Кроме того, пациенты смогут получить консультации у акушера-гинеколога, уролога, онколога, стоматолога и терапевта.

В этом году особое внимание уделяется репродуктивному здоровью, так как урологические и гинекологические заболевания становятся «моложе», поэтому регулярные осмотры у специалистов необходимы.

Напомним, что прием состоится в поликлинике № 2 на улице Юбилейная 10 Б, с 8:00 до 14:00. Необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС Московской области и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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