День мужского и женского здоровья провели в Мытищах

С начала года в рамках этих акций в Мытищах осмотрели более 200 человек, благодаря чему удалось выявить пять случаев онкологических заболеваний. Пациенты уже находятся на лечении в Центре амбулаторной онкологической помощи Мытищинской больницы.

Для участия достаточно иметь при себе паспорт, полис ОМС Московской области и СНИЛС. Все результаты анализов пациенты могут получить в личном кабинете на портале Госуслуг.

Следующая профилактическая акция для жителей округа запланирована на 25 мая и пройдет в поликлинике № 1 по адресу: улица Воровского, дом 2.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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