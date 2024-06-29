День молодежи отметят в молодежном центре «Импульс» в Мытищах

Активисты молодежного центра из Мытищ называют День молодежи «главным праздником юности, смелых надежд и перспектив». Праздник решили отметить большой программой.

«Молодость - это время открытий, новых знаний, ярких эмоций и неограниченных возможностей! Именно ты - молодой и активный - являешься движущей силой нашего общества, вдохновляя нас на новые свершения и помогая делать мир лучше. Мы гордимся каждым из вас и благодарны за вашу активность, энтузиазм и стремление к развитию» - прокомментировали активисты молодежного центра «Импульс».

Команда пригласила всех желающих на праздник, а также пожелала молодежи округа позитива, новых идей и интересных встреч.

Старт мероприятия - в 18:00. Вход свободный.

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