29 июня 2024, 17:03

День молодежи отметят в молодежном центре «Импульс» в Мытищах

Пресс-служба городского округа Мытищи
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День молодежи отметят в молодежном центре «Импульс» в Мытищах 29 июня. Во дворце культуры «Яуза» пройдет праздничная программа.

Активисты молодежного центра из Мытищ называют День молодежи «главным праздником юности, смелых надежд и перспектив». Праздник решили отметить большой программой.

«Молодость - это время открытий, новых знаний, ярких эмоций и неограниченных возможностей! Именно ты - молодой и активный - являешься движущей силой нашего общества, вдохновляя нас на новые свершения и помогая делать мир лучше. Мы гордимся каждым из вас и благодарны за вашу активность, энтузиазм и стремление к развитию» - прокомментировали активисты молодежного центра «Импульс».

Команда пригласила всех желающих на праздник, а также пожелала молодежи округа позитива, новых идей и интересных встреч.

Старт мероприятия - в 18:00. Вход свободный.

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Праздники Мытищи Молодежь
29 июня 2024, 17:16
День оказания бесплатной юридической помощи прошел в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Жители Мытищ поучаствовали в Дне оказания бесплатной юридической помощи. К специалистам обратились с вопросом о подготовке документов для получения выплаты.

Информация, консультация и поддержка. Специалисты помогли жителям Мытищ разобраться в сложных юридических вопросах. Так, одной из семей подробно рассказали о порядке и сроках подачи заявления для получения страховой выплаты военнослужащим. Каждый пришедший получил исчерпывающие ответы и рекомендации.

«Задача нашей общественной приемной - дать возможность жителям всех возрастов решить свои вопросы и быть услышанными», - прокомментировал руководитель фракции партии «Единая Россия» Юрий Гончарук.

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Мытищи «Единая Россия»
29 июня 2024, 17:11
Тематическое карнавальное шествие пройдет в Мытищах 12 сентября
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Карнавальное шествие «Театр кукол» состоится в Мытищах в рамках международного фестиваля-премии театров кукол «Имени Железкина». Заявки принимают до 30 августа.

В шествии поучаствуют 13 театров кукол из разных городов России и других стран. Свои выступления покажут также уличные театры на ходулях. Организатор фестиваля-премии - театр кукол «Огниво» им. С. Железкина из Мытищ.

Стать частью карнавальной колонны могут все желающие жители округа. Для этого нужно сообщить об участии не позднее 30 августа по номеру телефона кассы театра: 7(495) 583 36 70.

Каждый участник должен будет подготовить тематический карнавальный костюм и изготовить воздушного змея. Точное время старта шествия и место сбора сообщат дополнительно.

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Мытищи Театры
29 июня 2024, 16:36
Выпускникам школы-интерната «Кадетский корпус» в Химках вручили аттестаты
Администрация г.о Химки
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Выпускной прошел в школе-интернате «Кадетский корпус» в Химках. Школьников поздравили родители, друзья, педагоги, а также представители ведомств и депутаты.

В торжественном событии поучаствовали представители Следственного комитета России, протоиерей и настоятель Храма Пресвятой Блаженной Матроны Московской на Сходне Андрей Гахов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

«Для нас большая честь приветствовать выпускников, которые добились выдающихся результатов в учебе. Вы - наша гордость и будущее! Никогда не забывайте про те принципы, которые в вас заложили в этом учреждении педагоги и родители. Фундаментальные вещи, с которыми вы дальше будете идти по жизни», - обратился к выпускникам председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский.

На данный момент в школе-интернате «Кадетский корпус» в Химках получают образование более 250 детей. Первый кадетский класс появился здесь в 2009 году. С инициативой об этом ранее выступил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

С пожеланиями выпускникам и словами благодарности педагогам выступила также директор школы-интерната Людмила Суслова. В финале вечера состоялся концерт с песнями и танцами.

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Выпускные Химки Школьники
29 июня 2024, 16:26
Отличники из Балашихи получили золотые медали за успехи в учебе
Пресс-служба Мособлдумы
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Свыше 700 подмосковных выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Ребят, получивших высшие оценки по двум и более предметов — более 60. Впереди следующий ответственный шаг — поступление в вуз, а пока выпускники празднуют окончание школы.

По всей Московской области также проходят чествования медалистов - ребят, которые показали блестящие результаты не только на экзаменах, но и на протяжении 11 лет в учебе. Отличников поздравили и в Балашихе.

Торжественную церемонию награждения 247-ми выпускников медалями «За особые успехи в учении» провели председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

«Ваша оценка - золотая медаль - еще раз подчеркивает вашу целеустремленность, упорство, трудолюбие, с которыми вы проходили все эти школьные годы. Сейчас время сделать осознанный выбор. Самое главное, чтобы этот выбор в дальнейшем был вам по душе, потому что в жизни самое большое счастье заниматься любимым делом», - сказал выпускникам Брынцалов.

Он пожелал ребятам успехов, новых высот и достижений, а золотая медаль всегда будет напоминать о том, что благодаря упорству и труду можно достичь любого результата. Выпускников поздравил и Сергей Юров.

«Сегодня в нашей стране есть уникальные возможности развиваться и расти, все зависит от вас. Как было сегодня сказано „большие успехи начинаются с маленьких побед“, я желаю вам каждый день совершать победу над собой, ставить амбициозные цели и достигать лучших результатов. С праздником вас!», - пожелал успехов выпускникам Юров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Школы Балашиха

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