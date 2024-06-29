День молодежи отметили на стенде Подмосковья на выставке «Россия» на ВДНХ

По словам министра информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе, подмосковную молодежь объединяет желание расти, становиться лучше, помогать развиваться Московской области.

«Наша молодежь сильная, искренняя, талантливая, которая гордится своей страной, чтит историю и поддерживает героев настоящего. Я желаю вам не терять этот огонь, двигаться только вперед, развиваться самим на благо Родины. Помните, что мы всегда вас поддержим и поможем», - поздравила юношей и девушек Швелидзе.

На стенде Московской области активисты движения «Верное дело» из Мытищ научили гостей выставки плести маскировочные нашлемники и специальные спасательные браслеты, которые при необходимости превращаются в пятиметровую веревку. Ей можно закрепить экипировку или маскировочные сети.

А активисты Московского областного регионального отделения Российского союза сельской молодежи подготовили для посетителей стенда мастер-класс по созданию оберега для бойцов СВО в виде Чебурашки.

«В апреле я была в зоне специальной военной операции, где в госпитале ребята очень просили, чтобы в бой можно было брать вот таких замечательных Чебурашек. Нам даже присылают фотографии, как помещают Чебурашек в карман бронежилетов», - рассказала председатель Московского областного регионального отделения РССМ Алена Линовицкая.

Все сделанные свои руками игрушки волонтеры Подмосковья в рамках акции «Доброе дело» доставят в зону специальной военной операции.

Также в День молодежи наградили победителей флешмоба #СлогПобеды 2024. Участники подготовили видеоролики, в которых читали любимые стихотворения поэтов военного времени.

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