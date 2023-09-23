День машиностроителя отпраздновали на заводе ЗиО в Подольске

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На заводе делают котельное оборудование для тепловых электростанций, аппараты воздушного охлаждения, парогенераторы для добычи нефти и другое сложное оборудование.

«На данный момент у нас три проекта в работе. Артемовская ТЭС-2, Хабаровская ТЭС-4 и Тюрманская ТЭС в Якутии», - сообщил главный конструктор завода Андрей Пак.

За плодотворную работу Андрей Пак получает почетную грамоту Министерства промышленности и торговли России. Ее вручил замглавы Подольска Иван Шляхтин. От лица главы муниципалитета Дмитрия Жарикова он поздравил коллектив с профессиональным праздником и вручил сотрудникам благодарности главы, Мособлдумы и почетные грамоты администрации округа.

«Ваше предприятие по праву считается одним из самых лучших, ведущих предприятий городского округа Подольск. На сегодняшний день у нас их насчитывается более 100 предприятий, которые имеют отношение к области машиностроения», - заявил Шляхтин.

Завод является правопреемником знаменитого завода имени Орджоникидзе - его история насчитывает более ста лет. С середины прошлого века на ЗиО начали выпускать первые паровые и водогрейные котлы. Сегодня проекты предприятия намного сложнее и работают они практически во всех секторах экономики. Только за последние 10 лет предприятие выполнило более 150 крупных проектов в разных уголках нашей страны и стран СНГ.

«На сегодняшний день мы делаем сухие вентиляторные градирни. Мы единственное предприятие в России, которое освоило выпуск этого оборудования. На сегодняшний день они успешно эксплуатируются на нескольких энергообъектах Российской Федерации», - рассказал гендиректор предприятия Максим Сдобнов.

Сегодня бренд ЗиО объединяет несколько крупных заводов, расположенных в Кашире, Красноярске, Москве и Подольске. Всего в корпорации трудится более 1,6 тысячи сотрудников. На Подольском машиностроительном заводе заняты 250 специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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