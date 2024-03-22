День красоты для мам пациентов прошел в подмосковном онкодиспансере

Как объяснили в Минздраве Подмосковья, многие мамы и бабушки больных находятся в отделении круглые сутки. У них нет возможности сделать макияж, поухаживать за собой и отвлечься. В честь Международного женского дня для них провели праздник.

«Мы за то, чтобы всем было комфортно и приятно работать. Это был незабываемый день, наполненный радостью и позитивом. Мы, конечно, повторим его еще не раз, ведь нам всегда важно поддержать тот огонек в глазах мам и бабушек, который помогает выздоравливать их детям, и который должен гореть внутри каждой женщины всегда», - поделилась основатель фонда Вера Гогина.

День красоты помог мамам отдохнуть и набраться сил, чтобы так же активно поддерживать своего ребенка.

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