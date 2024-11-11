День карьеры и тренинги провели в подмосковном лагере «Литвиново»

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Психолог Денис Бучкин провел тренинги по профориентации. Ребятам помогли определиться с личными приоритетами, ответить на важные для каждого человека вопросы. Карьерные консультанты рассказали, какие работодатели готовы брать подростков на временную работу.

Дополнили программу представители крупных работодателей, действующих на территории всего региона. Банковские специалисты провели урок финансовой безопасности и интеллектуальный квиз. Торговая сеть подготовила семинар о навыках, необходимых для профессионального развития.

Программа Кадрового центра Подмосковья гармонично вписалась в тематику смены «Движения Первых». Школьников научили ставить цели и достигать их, работая в команде.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился на авиабазе с ребятами из «Движения Первых» - юными лидерами страны. Благодаря тематической смене в «Литвиново» школьники оказались в гостях у героев пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи».