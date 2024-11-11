11 ноября 2024, 10:37

День карьеры и тренинги провели в подмосковном лагере «Литвиново»

Кадровый центр Подмосковья
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Занятия по профориентации провели на тематической смене «Движения Первых» в оздоровительном лагере «Литвиново». Ребята со всего Подмосковья прошли тренинги на основе специальной программы, подготовленной центром «Работа России».

Психолог Денис Бучкин провел тренинги по профориентации. Ребятам помогли определиться с личными приоритетами, ответить на важные для каждого человека вопросы. Карьерные консультанты рассказали, какие работодатели готовы брать подростков на временную работу.

Дополнили программу представители крупных работодателей, действующих на территории всего региона. Банковские специалисты провели урок финансовой безопасности и интеллектуальный квиз. Торговая сеть подготовила семинар о навыках, необходимых для профессионального развития.

Программа Кадрового центра Подмосковья гармонично вписалась в тематику смены «Движения Первых». Школьников научили ставить цели и достигать их, работая в команде.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился на авиабазе с ребятами из «Движения Первых» - юными лидерами страны. Благодаря тематической смене в «Литвиново» школьники оказались в гостях у героев пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи».

Школьники
11 ноября 2024, 10:23
Память героев Отечества почтили на чемпионате по боксу в Серпухове
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Памятное мероприятие традиционно провели в рамках всероссийского чемпионата по боксу среди женщин. Спортсмены возложили цветы к Вечному огню.

Мероприятие прошло на Соборной горе. Участниками стали глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко, генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, руководители силового блока, депутаты городского Совета.

Также в митинге поучаствовали олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы по боксу, участницы чемпионата России, тренеры, судьи, волонтеры и молодежные активисты.

«Роль спорта в патриотическом воспитании молодежи стремительно растет. В наших силах сделать все, чтобы подрастающее поколение помнило своих соотечественников, которые отдали жизнь ради мирного будущего русского народа», - сказал Сергей Никитенко.

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Серпухов Бокс
11 ноября 2024, 10:17
Концерт ко Дню матери пройдет в ДК имени Ленина в Серпухове
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День матери отметят в Серпухове праздничным концертом. Он состоится 22 ноября. Творческие номера подготовят местные коллективы.

Мероприятие под названием «Всем сердцем любим вас» приурочат ко Дню матери. На нем исполнят душевные песни и энергичные танцы.

Также зрителей ждут цирковые номера. Все выступления подготовят воспитанники творческих коллективов Дворца культуры имени В. И. Ленина.

Концерт начнется в шесть часов вечера. Узнать подробности можно по телефону: 7 915 459-72-79.

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Праздники Серпухов
11 ноября 2024, 10:04
Курсанты из Серпухова побывали на встрече с Героем Советского Союза
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Патриотическое мероприятие организовали для курсантов филиала Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Серпухове. Их познакомили с легендой российского спецназа Геннадием Зайцевым.

Перед встречей с Героем Советского Союза, генерал-майором, одним из первых командиров легендарной группы «Альфа» Геннадием Зайцевым участникам мероприятия показали фильма «Командир». Он повествует о теракте в городе Орджоникидзе и основан на реальных событиях. Операция по освобождению заложников прошла под руководством главного героя этой встречи.

Каждый курсант мог задать интересующий его вопрос Геннадию Зайцеву лично. Также они могли пообщаться с режиссером, сценаристом, продюсером и монтажером фильма Тимуром Хваном.

Гостю встречи вручили памятные подарки от городского округа Серпухов, филиала Военной академии от лица начальника ФВА, генерал-майора Михаила Баитова.

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Серпухов Патриотизм
11 ноября 2024, 00:12
Более 70 сотрудников МВД наградили ко Дню полиции в Химках
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил сотрудников местного отдела Министерства внутренних дел с Днем полиции. Он вручил стражам порядка благодарственные письма и награды за добросовестную службу.

По словам руководителя муниципалитета Дмитрия Волошина, в Химках трудятся решительные люди с твердым характером.

«Поздравил тех, кто день и ночь стойко несет свою службу, борется с преступностью и обеспечивает спокойствие и порядок на улицах города», - сказал он.

Работу полицейских отметил и п редседатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский. Свыше 70 сотрудников правопорядка получили благодарности и награды на торжественном мероприятии.

«Наша главная цель - соблюдение безопасности и охрана правопорядка. Поздравляю своих коллег с праздником. Удачи и успехов во всех делах!» - отметил начальник управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Химки Андрей Самсонов.

В муниципалитете ко Дню полиции организовали десятки патриотических мероприятий. Участие в них приняли сотни горожан.

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Химки Полиция

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