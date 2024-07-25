День информации «Историческая память» прошел в библиотеке в Мытищах

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В библиотеке проходили различные мероприятия, посвященные культуре и истории России. Слушателям прочитали лекции о географии, истории, науке и искусстве. Гостям предложили изучить книги, вспомнить стихи о родине и прослушать произведения известных русских композиторов.

Посетители увидели видеосюжеты про красоты и уникальные сооружения России. После - они ответили на вопросы викторины.

«Будем продолжать проводить подобные мероприятия, чтобы сохранить и передать будущим поколениям богатое наследие нашей страны», - прокомментировала член местного политического совета партии «Единая Россия» в Мытищах Анастасия Мартынова.

Организаторы надеются, что день информации поможет укрепить историческую память граждан и вдохновит на познание российской культуры.

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