22 февраля 2024, 12:38

День Гжели пройдет в Раменском городском парке в марте

Министерство культуры и туризма Подмосковья
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Дирекция парков Раменского городского округа подписала соглашение о сотрудничестве с Объединением «Гжель». Стороны договорились о проведении совместных мероприятий для популяризации народного промысла. Одним из первых событий станет День Гжели, который пройдет в марте.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что на Дне Гжели пройдут лекции, мастер-классы, выставки изделий гжельских мастеров и другие активности.

Раменский городской парк имеет важное значение для горожан. Еще в 2001 году ему присвоили статус памятника истории и культуры областного масштаба. Парк открылся в 1933 году, но его история берет начало в XVIII веке. Тогда эти земли принадлежали князьям Волконским, здесь была их усадьба. В конце 2023 года парк получил знак качества «Дед Мороз рекомендует» за лучшую фотозону и елку в стиле гжельской росписи.

Объединение «Гжель» является старейшим предприятием по изготовлению фарфоровых изделий в гжельском стиле. Сегодня «Гжель» владеет правами на современные художественные особенности гжельского промысла, история которого насчитывает почти семь столетий.

Сотрудничество парка и «Гжели» реализуется в рамках проекта «Культурные коды Московской области международного значения».

Туризм Раменское Народные промыслы Парки
22 февраля 2024, 12:38
Школу № 5 в Солнечногорске капитально отремонтируют к сентябрю
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Продолжается капитальный ремонт школы № 5 — одного из старейших учебных заведений в Солнечногорске. Построенное в 1940 году здание полностью обновят. Закончить работы планируют до 1 сентября 2024 года.

В школе заменят кровлю, инженерные коммуникации, оконные блоки, расширят пищеблок, отремонтируют фасад и учебные классы, которые оснастят новой мебелью учебные классы. Также на благоустроенной территории организуют спортивную зону площадью более четырех тысяч квадратных метров.

К середине марта помещения подготовят под отделку и начнут монтаж новых инженерных систем. Работы проводят по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках президентской программы.

«Все внутренние системы - отопления, электроснабжения, инженерные коммуникации, водно-распределительные устройства меняются полностью. Обновляется внутренняя отделка, фасад, крыша. Фактически, от старого здания остаются только стены, которые выполняют несущую функцию», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В школе № 5 обучается почти 950 человек. На время проведения работ учеников перевели в соседние учебные заведения.

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Школы Солнечногорск Ремонтные работы
22 февраля 2024, 12:33
Тендер на капитальный ремонт сетей теплоснабжения объявили в Одинцове
Медиаархив Подмосковья
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Электронный конкурс на работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения поселок Гарь — Покровское объявили в Одинцове. В 2024 году планируется отремонтировать более трех километров труб.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении конкурса опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит разработать проектно-сметную документацию, а затем отремонтировать 3 километра и 300 метров сетей теплоснабжения поселок Гарь - Покровское.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджетов Московской области и Одинцовского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Одинцово Аукционы Ремонтные работы
22 февраля 2024, 12:33
Новый кластер загородных домов появится в Истре к 2032 году
Группа "Самолет"
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Группа компаний «Самолет» приступила к реализации нового кластера ИЖС в Истре. Министерство жилищной политики одобрило проект.

Всего на территории кластера «Истра-Дом» построят свыше 2,2 тысячи домов. Проект планируют завершить к 2032 году.

Первую очередь проекта завершат уже в 2026 году. Более 400 индивидуальных жилых домов построят в рамках 214-ФЗ по договорам долевого участия вместе с земельным участком, отделкой и центральными коммуникациями.

Здания выполнят в едином архитектурном стиле. Помимо этого, для жителей создадут все необходимые условия: транспортную сеть, пешеходные дорожки, охрану и придорожный торговый центр. Также на территории кластера возведут детские сады, школу, поликлинику и банный комплекс.

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Истра Строительство
22 февраля 2024, 12:32
Пациента с разрывом брюшной аорты спасли в больнице в Жуковском
Unsplash
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Пациент 60 лет поступил в приемное отделение Жуковской больницы с жалобами на резкую боль в животе. Обследования выявили у мужчины разрыв аневризмы брюшного отдела аорты. Это опасное состояние, которое угрожает жизни человека.

Медики приняли решение экстренно оперировать мужчину. Для спасения жизни пациента первым делом врачи остановили кровотечение.

«Затем выполнили протезирование разорванной брюшной аорты и подвздошных артерий синтетическим протезом - искусственным кровеносным сосудом. Благодаря оперативному вмешательству нам удалось восстановить нормальный кровоток и предотвратить дальнейший разрыв», - прокомментировал заведующий отделением сосудистой хирургии Жуковской больницы Владимир Никольский.

Пациенту потребовалось переливание крови. Несмотря на это, операция прошла успешно. Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии, его уже выписали на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Больницы Врачи Жуковский

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