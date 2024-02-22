День Гжели пройдет в Раменском городском парке в марте

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что на Дне Гжели пройдут лекции, мастер-классы, выставки изделий гжельских мастеров и другие активности.

Раменский городской парк имеет важное значение для горожан. Еще в 2001 году ему присвоили статус памятника истории и культуры областного масштаба. Парк открылся в 1933 году, но его история берет начало в XVIII веке. Тогда эти земли принадлежали князьям Волконским, здесь была их усадьба. В конце 2023 года парк получил знак качества «Дед Мороз рекомендует» за лучшую фотозону и елку в стиле гжельской росписи.

Объединение «Гжель» является старейшим предприятием по изготовлению фарфоровых изделий в гжельском стиле. Сегодня «Гжель» владеет правами на современные художественные особенности гжельского промысла, история которого насчитывает почти семь столетий.

Сотрудничество парка и «Гжели» реализуется в рамках проекта «Культурные коды Московской области международного значения».