19 июля 2024, 13:29

День государственного пожарного надзора отметили в Подмосковье

Главное управление МЧС России по Московской области
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Масштабный праздник ко Дню государственного пожарного надзора провели в детском лагере «Левково» Пушкинского округа. В гости к ребятам приехали сотрудники боевых подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных служб, инспекторы ГИМС и представители Московского областного отделения ВДПО.

«Безопасность летнего отдыха детей - это приоритетная задача сотрудников чрезвычайного ведомства и инспекторов государственного пожарного надзора. Поэтому свой профессиональный праздник мы решили отметить с подрастающим поколением», - говорит начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий МЧС России по Московской области Михаил Алхимов.

В лагере провели учебную эвакуацию, проверили исправность защитных систем. Для ребят подготовили интерактивные площадки с пожарно-спасательной техникой, вооружением и боевой одеждой. Спасатели показали работу с гидравлическим оборудованием, провели занятия по оказанию первой помощи.

Детям напомнили правила безопасности и рассказали о приемах спасения утопающих. Самой зрелищной частью праздника стало тушение большого костра. Ребята пробовали работать с ручным пожарным стволом, а финальную точку в тушении поставили уже профессионалы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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Спасатели
19 июля 2024, 14:17
Пассажирам «Мострансавто» напомнили правила перевозки спортинвентаря
АО "Мострансавто"
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Компания «Мострансавто» напомнила жителям правила перевозки спортивного инвентаря в автобусах. Некоторое снаряжение можно брать с собой бесплатно, а за некоторое придется доплатить.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, любители активного образа жизни могут бесплатно переводить с собой инвентарь, размер которого не превышает 120 сантиметров. Это может быть самокат, ролики или скейтборд. За провоз более крупных предметов нужно будет доплатить, при этом их размер не должен превышать 180 сантиметров.

Стоимость провоза спортивного инвентаря в городских автобусах составляет 54 рубля, в пригородных - от 54 до 162 рублей.

«Водитель может отказать пассажиру в перевозке снаряжения, если оно препятствует входу или выходу из автобуса. Также спортинвентарь не должен пачкать салон автобуса и одежду других пассажиров», - добавили в министерстве.

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Автобусы
19 июля 2024, 13:43
Подмосковный пловец выиграл серебро на всероссийских соревнованиях
Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
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Спортсмен из Подмосковья получил серебряную медаль на первом этапе Кубка России по плаванию на открытой воде. Он занял второе место в заплыве на дистанции пять километров, уступив сопернику из Удмуртии.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, награда стала второй в копилке Кирилла Беляева. Ранее он стал лучшим на дистанции 10 километров.

Всего в соревнованиях участвовали 100 человек из разных регионов России.

«В прошлом году он был триумфатором Кубка России: завоевал бронзу в старте на 10 километров, серебро в заплыве на пять километров первого этапа соревнований, а на втором стал дважды бронзовым призером на этих же дистанциях», - добавили в министерстве.

Турнир прошел с 16 по 18 июля в Москве на гребном канале в Крылатском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной реконструкции стадиона «Авангард» в Коломне. Его откроют после ремонта к осени.

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Спортсмены
19 июля 2024, 13:38
Центр помощи семье и детям в деревне Голубое получил президентский грант
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Проект Центра помощи семье и детям «Растим вместе» в деревне Голубое под Солнечногорском стал победителем и получил финансирование из Фонда президентских грантов. Благодаря этому до лета 2025 года порядка 90 женщин, находящихся в кризисной ситуации, получат психологическую и социальную помощь.

Проект центра «Растим вместе» призван поддержать беременных женщин и женщин с детьми, малоимущие и многодетные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Им не только предоставят временный приют со всем необходимым для жизни, но и окажут психологическую помощь. В центре есть все условия для духовного восстановления и социальной адаптации.

«Команда проекта надеется, что благодаря нашим усилиям и работе со специалистами беременные женщины и женщины с детьми до семи лет смогут стабилизировать свое психоэмоциональное состояние, улучшить психическое здоровье, оформить полный комплект документов для обретения законных прав в обществе, а также найти духовные силы для самостоятельной жизни в новых условиях», - рассказали в Центре помощи семье и детям «Растим вместе».

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Благотворительность Солнечногорск Женщины
19 июля 2024, 13:33
Фестиваль йоги пройдет в Орехово-Зуеве 21 июля
Парк 30-летия Победы, Орехово-Зуево
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Фестиваль йоги проведут в парке 30-летия Победы в городском округе Орехово-Зуево 21 июля. Событие организованно при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Участников фестиваля ждет насыщенная программа, включающая различные виды йоги. На фестивале планируют провести занятия с опытными инструкторами, которые помогут расширить знания в физическом и духовном плане.

Кроме того, посетителям предложат разнообразные виды массажа, сеансы гвоздестояния, телесные и вокальные практики, танцевальные выступления, а также мастер-классы. Для детей будут доступны шоу мыльных пузырей и спортивные занятия.

На фестивале будет также работать магазин ручной работы, где посетители смогут приобрести уникальные изделия местных мастеров. Дополнительно, гости фестиваля смогут принять участие в розыгрыше призов от спонсоров.

Начало мероприятия в 15:00, вход свободный. Дополнительная информация доступна главном туристическом портале Подмосковья.

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Фестивали Орехово-Зуево Парки

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