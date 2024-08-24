День фронтовой собаки состоялся в красногорском Музее Победы

В конце мероприятия ребята сфотографировались с собаками.

«Мне понравилось, как Санта ловила вора. Я узнала, что собаки могут быть защитниками людей», - поделилась Алеся Олейникова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети познакомились с собаками, которые служат в городском округе. Например, Санта и еще восемь его сородичей ищут взрывные устройства, людей и раскрывают кражи.

«Дрессировка начинается с щенячьего возраста. С года собака отправляется на обучение на три месяца - это постоянные тренировки и труд для закрепления служебных качеств», - рассказала начальник Центра кинологической службы УМВД России по городскому округу Красногорск Ирина Бебишева.