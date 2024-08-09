День физкультурника отметили в семейном центре в поселке Обухово

Памятную акцию провели на Аллее Героев в Химках. Мероприятие было приурочено к 81-й годовщине легендарного ночного тарана вражеского бомбардировщика, который совершил советский летчик Виктор Талалихин.

Мероприятие провели в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Историк Александр Титенюк рассказал присутствующим о героизме Виктора Талалихина и о том, какую важную роль сыграл его подвиг в битве за Москву.

«Важно помнить о подвигах наших героев не только в дни памятных дат. Сегодня, когда наши солдаты вновь сражаются с нацизмом, примеры мужества и самопожертвования особенно важны. Виктор Талалихин ценой своей жизни защитил небо столицы, став символом стойкости и героизма для многих поколений», - рассказала Инна Монастырская.

Заместитель Главы городского округа Николай Батышев напомнил жителями о необходимости помнить историю страны. Он отметил, что подвиги времен Великой Отечественной войны откликаются жителям современной России.

Патриотическому воспитанию молодежи и памяти о героях Великой Отечественной войны в Химках уделяют особое внимание. Жители округа могут изучить литературу 1940-х годов, посмотреть экспонаты музеев и услышать рассказы ветеранов из первых уст на портале виртуального музея «Химки 1941-9145: Все для фронта, все для Победы!» Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».