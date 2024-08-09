09 августа 2024, 20:48

День физкультурника отметили в семейном центре в поселке Обухово

Медиасток.рф
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В Семейном центре помощи семье и детям в поселке Обухово Богородского городского округа прошли «Веселые старты», приуроченные ко Дню физкультурника. Мероприятие, организованное молодогвардейцами, стало настоящим праздником для подрастающего поколения, подчеркивающим важность здорового образа жизни.

Депутаты Богородского округа Павел Волнов и Ольга Попова также внесли свой вклад в праздник, передав центру спортивный инвентарь, включая баскетбольные и футбольные мячи, бадминтон, гантели, прыгалки и спортивные коврики.

Дети с большим энтузиазмом принимали участие в эстафетах и соревнованиях, играли в хоккей с мячом и активно проявляли свои спортивные навыки. Праздник стал не только возможностью для физической активности, но и способом самовыражения и самосовершенствования для ребят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Дети Богородский
09 августа 2024, 19:59
Жители Химок почтили память летчика-героя Виктора Талалихина
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Памятную акцию провели на Аллее Героев в Химках. Мероприятие было приурочено к 81-й годовщине легендарного ночного тарана вражеского бомбардировщика, который совершил советский летчик Виктор Талалихин.

Мероприятие провели в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Историк Александр Титенюк рассказал присутствующим о героизме Виктора Талалихина и о том, какую важную роль сыграл его подвиг в битве за Москву.

«Важно помнить о подвигах наших героев не только в дни памятных дат. Сегодня, когда наши солдаты вновь сражаются с нацизмом, примеры мужества и самопожертвования особенно важны. Виктор Талалихин ценой своей жизни защитил небо столицы, став символом стойкости и героизма для многих поколений», - рассказала Инна Монастырская.

Заместитель Главы городского округа Николай Батышев напомнил жителями о необходимости помнить историю страны. Он отметил, что подвиги времен Великой Отечественной войны откликаются жителям современной России.

Патриотическому воспитанию молодежи и памяти о героях Великой Отечественной войны в Химках уделяют особое внимание. Жители округа могут изучить литературу 1940-х годов, посмотреть экспонаты музеев и услышать рассказы ветеранов из первых уст на портале виртуального музея «Химки 1941-9145: Все для фронта, все для Победы!» Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Патриотизм
09 августа 2024, 19:47
Первый заезд форума «Территория смыслов» завершился в Солнечногорске
Платформа Росмолодежь. События
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Первый заезд «Семья» завершился в рамках всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Мероприятие проходит в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, уже шесть лет форум принимает у себя Солнечногорск. В этот юбилейный год новшеством стало то, что в первых четырех заездах участники делятся на две смены, которые проходят параллельно. Это позволяет ребятам из разных направлений взаимодействовать друг с другом, обмениваться опытом и знаниями.

«Традиционно мы обеспечиваем участие в мероприятии делегации Московской области. Всего на восьми сменах федерального форума от Подмосковья принимают участие почти 90 человек», - рассказала Швелидзе.

Участники образовательной программы встретились с ведущими деятелями культуры и науки, олимпийскими чемпионами и блогерами. Эксперты и гости обсудили актуальные вызовы, стоящие перед страной, и поделились своим опытом.

Первый заезд форума «Семья» объединил 500 человек. На протяжении смены участники работали над предложениями для национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья».

Второй заезд «Созидание» пройдет с 7 по 11 августа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Фестивали
09 августа 2024, 19:44
Более 3 километров газопровода уложили в Архангельском под Красногорском
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В поселке Архангельское активно реализуется программа газификации. Сейчас уложено 3024 метра распределительного газопровода, а к завершению строительно-монтажных работ его общая протяженность составит 3880 метров.

Новая инфраструктура позволит подключить к газу около 80 домов, что значительно улучшит качество жизни местных жителей. После завершения работ домовладельцы смогут установить в своих домах газовое оборудование. Как только будет готов пакет документов на пуск газа, специалисты Мособлгаза приступят к завершающему этапу работы и осуществят газификацию домовладений.

Отметим, что для получения льготной догазификации необходимо, чтобы граждане были собственниками (или членами семьи собственника) индивидуального жилого дома и имели место жительства в доме, подлежащем газификации.

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Красногорск Социальная газификация
09 августа 2024, 19:30
Кадетский класс Следственного комитета создадут в гимназии в Подольске
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Исполняющий обязанности руководителя главного управления Следственного комитета России по Московской области Ярослав Яковлев и директор «Гимназии имени Подольских курсантов» Наталья Квашенникова подписали договор о создании кадетского класса на базе гимназии. Основной целью является подготовка несовершеннолетних граждан к государственной службе.

Согласно условиям соглашения, стороны обязались к сотрудничеству в организации и функционировании кадетского класса, который будет направлен на реализацию дополнительных общеразвивающих образовательных программ.

Планируется формирование у обучающихся патриотичного настроя, дисциплины и разностороннего развития. Яковлев и Квашенникова выразили уверенность в успешном и перспективном взаимодействии, которое будет способствовать воспитанию нового поколения граждан, готовых служить своему Отечеству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Школьники

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