13 августа 2024, 02:18

День физкультурника отметили в парках Истры

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Творческие и спортивные мероприятия ко Дню физкультурника прошли в парках городского округа Истра. Для детей и взрослых там провели парковый забег, мастер-класс, турнир по шахматам, тренировку по северной ходьбе и другое.

В парках Истры горожане отпраздновали День физкультурника. Так, в Центральном городском парке состоялся «Парковый забег 5 верст». Участники не только соревновались друг с другом, но и ставили личные рекорды. Пока взрослые проверяли себя на выносливость, дети могли поучаствовать в мастер-классе под названием «Бабочка как символ легкости и грациозности в спорте». Они делали красочные открытки из бумаги и клея.

А в парке «Шишкин лес» прошла интересная активность для любителей интеллектуальных игр - большие шахматы. Родители играли со своими детьми и не только хорошо проводили время вместе, но и могли научить малышей правилам и ходам на доске. Также там организовали тренировку по северной ходьбе. Участники узнали о правильной технике и попрактиковали ее. Для горожан провели и занятия по йоге и стретчингу.

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Спортсмены Истра Парки
13 августа 2024, 02:44
Спортивный фестиваль для участников «Активного долголетия» провели в Химках
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Для жителей городского округа Химки и членов клуба «Активное долголетие» организовали спортивную программу «Физкульт фэст» в парке имени Льва Толстого. Оздоровительная гимнастика объединила около 100 человек.

Спортивная программа для долголетов, которую символично провели в День физкультурника, включала растяжку, танцы и другие активности. Упражнения составили с учетом физических возможностей и потребностей участников. Зарядка прошла под руководством опытных тренеров. Занятие посетили активные спортсмены и начинающие любители.

«В клубе „Активное долголетие“ регулярно проходят самые разные мероприятия: выездные экскурсии, спортивные мероприятия, занятия по компьютерной грамотности, вокалу, творческие вечера», - рассказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Напомним, в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» для участников проводят множество бесплатных активностей. Как отмечал глава региона Андрей Воробьев жители Подмосковья «серебряного возраста» могут заняться скандинавской ходьбой, йогой, катанием на велосипедах и другими видами спорта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Химки Активное долголетие
13 августа 2024, 02:37
Предприятия из Химок представили свои разработки на форуме «Армия-2024»
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Крупнейшие организации городского округа Химки стали участниками Международного военно-технического форума «Армия-2024». Наработки в этой сфере представили такие предприятия, как научно-производственное объединение «Энергомаш», машиностроительные конструкторские бюро «Факел» и «Искра», фармацевтическая компания «Фармзащита».

Свои проекты на форуме «Армия-2024» презентовали 1500 ведущих компаний со всей России.

«Участие в таком масштабном мероприятии позволит нашим научно-производственным объединениям продемонстрировать свои достижения и потенциал, а также установить новые контакты и партнерства с другими компаниями», - поделился председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Научно-производственное объединение «Энергомаш» выступило с презентацией макета жидкостного ракетного двигателя, который в народе называют «царь-двигателем». Его мощность сопоставима с мощностью крупной электростанции.

Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» продемонстрировало макеты СПД-50М, СПД-70, СПД -100, К50-10.5 и макет регулятора подачи ксенона XFC-100.

Организаторы форума подготовили масштабную программу: выставки, культурные и художественные мероприятия.

Напомним, что впервые «Армию» провели в 2015 году. Специально для него в подмосковной Кубинке отстроили военно-патриотический парк.

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Выставки Химки Наука
13 августа 2024, 02:25
Турнир «Все звезды» собрал 150 юных бейсболистов со всей России в Балашихе
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Спортсмены со всей страны собрались на одном поле в микрорайоне Северный городского округа Балашиха на третий Кубок клуба «Олимпия» по бейсболу «Все звезды». Всего на поле вышли 150 участников в возрасте от 10 до 16 лет.

Турнир «Все звезды» объединил юных бейсболистов из разных уголков России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской, Костромской и Нижегородской областей. Были ребята и из Белоруссии. Играли в двух возрастных категориях.

«Турнир прошел успешно, ребята получили опыт в новых составах, командах. Формат турнира такой, что здесь было много игр интересных. Борьба была интересная, по окончанию турнира все вернутся в свои клубы и продолжать тренироваться», - рассказал организатор Никита Монахов.

В старшей возрастной группе победу одержали «Драконы», они обыграли команду «Орел» со счетом 5:2. Победителей и призеров турнира наградили переходящими кубками и медалями. Также все команды получили сертификаты об участии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Балашиха
13 августа 2024, 01:46
Более 2 тонн гуманитарной помощи отправили в Курскую область из Балашихи
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В Курскую область из городского округа Балашиха передали более двух тонн гуманитарного груза. Это генераторы, бытовая техника, продукты, почти три тысячи литров бутилированной воды и другие необходимые вещи.

Помощь для Курской области собирали общими усилиями представители администрации городского округа Балашиха и неравнодушные жители.

«Сегодня мы отправляем пять электрогенераторов, машинки стиральные, холодильники, продукты питания, воду. Спасибо всем неравнодушным за помощь в сборе и отправке груза», - сказала заместитель главы Балашихи Ирина Шведова.

Принести гуманитарную помощь можно в Общественную палату Балашихи на проспекте Ленина, дом № 7/1, в местные отделения партии «Единая Россия» на Парковой улице, дом № 7 и на улице Октябрьской, дом № 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Образование, работа, поддержка в быту - ключевые задачи, которые встали перед Подмосковьем при эвакуации жителей Курской области. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул: прибывшим помогут со школами, трудоустройством и всеми нюансами, необходимыми для повседневной жизни.

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Благотворительность Балашиха Курская область

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