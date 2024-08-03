03 августа 2024, 16:29

День физкультурника отметили на стадионе «Локомотив» в Дмитрове

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На стадионе «Локомотив» в Дмитровском городском округе состоялся масштабный спортивный праздник. В нем приняли участие более 500 профессионалов и любителей спорта.

Мероприятие началось с торжественного открытия, на котором участников и гостей поприветствовала исполняющая обязанности начальника управления физической культуры и спорта администрации округа Анна Стародубова.

На главной сцене прошла церемония награждения тренеров и спортсменов спортивной школы олимпийского резерва Альберта Демченко. Им вручили юбилейные медали, знаки отличия Минспорта Московской области «Спортивная доблесть» второй степени и благодарственные письма главы Дмитровского городского округа за высокие спортивные достижения.

В рамках праздника прошли командные и личные соревнования по рукопашному бою, дзюдо, скандинавской ходьбе, турниры по футболу, пляжному волейболу и стритболу. Эстафета «Мама, папа, я - спортивная семья» объединила семьи-участники в дружеских состязаниях, а мастер-класс по настольному теннису привлек внимание динамичностью и профессионализмом. В числе участников была команда по скандинавской ходьбе «Активное долголетие».

Глава Дмитрова Илья Поночевный отметил, что округ по праву славится своими спортсменами и спортивными достижениями. Из года в год растет количество людей, занимающихся спортом. И в этом заслуга наших спортивных учреждений, в которых созданы условия для всех возрастных категорий.

Помимо турниров, гости приняли участие в различных физкультурных и спортивных активностях. Так, муниципальные спортивные учреждения представили свои стенды, прошли показательные выступления и открытые тренировки, работали интерактивные площадки, а также состоялись соревнования по гиревому спорту и воркауту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Спортсмены Дмитров
03 августа 2024, 17:32
Новые тротуары появились в поселке Томилино под Люберцами
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В городском округе Люберцы продолжаются работы по повышению безопасности дорожного движения. По просьбе жителей на улицах Горького и Кольцова в поселке Томилино обустроили два новых тротуара.

Специалисты выполнили укладку асфальта и установку бордюров, что позволило создать удобные проходы для пешеходов. Эти меры способствуют не только улучшению качества жизни в поселке, но и повышению безопасности дорожного движения.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что особое внимание уделяется обустройству тропинок и дорожек, ранее проложенных самими жителями. Это позволяет сделать пешеходные коммуникации более комфортными, а также сократить путь к остановкам общественного транспорта и социально значимым объектам.

Напомним, что в городском округе Люберцы выполнена программа по обустройству «народных троп». Новые тротуары появились в районе дома № 13 на улице Строителей, между домами № 9 на Комсомольском проспекте и № 17 на улице Побратимов, а также в микрорайоне Западный поселка Октябрьский от дома № 4 к автобусной остановке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Люберцы Дороги
03 августа 2024, 17:18
Открытая тренировка по ушу прошла в центральном парке Люберец
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В центральном парке Люберец состоялась открытая тренировка по ушу в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье». Ее провели чемпионы мира Исмаил Алиев и Наталья Голоухова.

В ходе мероприятия чемпионы рассказали участникам об основах китайского боевого искусства, а также продемонстрировали базовые приемы и техники. Участники тренировки смогли не только узнать много нового о философии и технике ушу, но и попробовать свои силы под руководством именитых мастеров.

Напомним, что Исмаил Алиев - чемпион Европы и России по ушу-саньда, победитель Всемирных игр боевых искусств, призер чемпионатов мира и мастер спорта России международного класса, а Наталья Голоухова - трехкратная чемпионка мира и Европы по традиционному ушу, победитель Кубка Европы по спортивному ушу, чемпионка международных турниров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Люберцы
03 августа 2024, 17:03
Сети водоснабжения в поселке Дзержинского обновят к отопительному сезону
Пресс-служба администрации Можайского округа
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В поселке имени Дзержинского Можайского городского округа продолжается реконструкция сетей водоснабжения. Работа находятся под пристальным вниманием министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского и главы Можайского городского округа Дениса Мордвинцева.

В рамках инспекции они посетили строительную площадку, где готовятся к укладке новые пластиковые трубы, срок эксплуатации которых превышает полувека. После завершения ремонтных работ чистая вода от станции водозабора будет поступать по обновленным сетям холодного водоснабжения, обеспечивая жителей поселка качественной питьевой водой.

Напомним, что модернизация водозаборного узла в поселке была проведена осенью 2017 года в рамках программы губернатора Московской области «Чистая вода». Целью программы было приведение питьевой воды в соответствие с нормативами. На объекте был выполнен капитальный ремонт с заменой оборудования насосной станции, резервуара чистой воды, трубопроводов и запорной арматуры. Также была построена станция обезжелезивания с максимальной производительностью 2,1 тысячи кубометров в сутки.

Глава муниципалитета Денис Мордвинцев отметил, что работы проходят под его личным контролем, и главная задача - успеть завершить все до начала отопительного периода.

Кроме того, Антон Велиховский и Денис Мордвинцев осмотрели котельную, обеспечивающую теплом поселок с тремя тысячами жителей. Работы по подготовке котельной были завершены в срок, объект функционирует в штатном режиме и готов к запуску отопления после наступления холодов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Можайск Ремонтные работы
03 августа 2024, 16:45
Глава Можайска Денис Мордвинцев поздравил Янину Зарубину со 102-летием
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Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев и председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева поздравили долгожительницу Янину Адольфовну Зарубину с 102-м днем рождения. Они лично навестили именинницу.

История жизни Янины Адольфовны началась в белорусском городе Гомеле. В молодости она пережила все ужасы Великой Отечественной войны, проведя тяжелые годы в лесу в ожидании освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. После войны судьба привела ее в Можайский городской округ, куда она переехала благодаря браку с Александром Васильевичем Зарубиным. Здесь она нашла свой второй дом и посвятила 62 года трудовой деятельности в Преснецовском поселковом потребительском обществе.

Денис Мордвинцев и Лидия Афанасьева поздравили Янину Адольфовну и пожелания здоровья, счастья и долгих лет жизни. Они отметили, что такие люди являются живыми примерами мужества и трудолюбия, вдохновляя всех жителей округа.

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Пенсионеры Можайск

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