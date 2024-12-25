День двора провели у дома № 9 на Троицкой улице в Мытищах

Собравшиеся на Дне двора горожане с удовольствием участвовали в разнообразных конкурсах, веселых играх со Снегурочкой и зажигательных танцах. Самые юные участники праздника получили приятные подарки.

День двора у дома № 9 стал событием, которое оставило яркие воспоминания у каждого жителя. «Мы подарили взрослым и детям новогоднее настроение и возможность найти новых друзей», - отметила директор библиотечно-информационного центра Анастасия Мартынова. Она подчеркнула, что жителей одного дома можно считать большой семьей, поэтому они могут вместе с соседями замечательно устраивать такие праздники, как День двора и Новый год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.