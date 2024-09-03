03 сентября 2024, 22:57

День двора провели у дома № 12А на проспекте Астрахова в Мытищах

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При содействии администрации городского округа Мытищи вблизи дома № 12А на проспекте Астрахова организовали День двора. Самым активным жителям вручили грамоты и благодарственные письма. Собравшиеся поучаствовали в конкурсах и мастер-классах.

В Мытищах продолжают отмечать вместе дни деревень, микрорайонов, дворов. Так, у дома 12А на проспекте Астрахова провели День двора, на котором собрались и жители соседних дворов и улиц.

По словам первого заместителя главы городского округа Мытищи Людмилы Ивановой, такие праздники укрепляют соседские взаимоотношения. Она также вручила активистам жилого комплекса «Новое Медведково» грамоты и благодарственные письма.

В День двора творческие коллективы подготовили для жителей развлекательную программу. Все желающие приняли участие в мастер-классах и конкурсах.

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Праздники Мытищи
03 сентября 2024, 22:20
Мобильные пункты вакцинации против гриппа открыли в Мытищах с 3 сентября
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Прививочные мобильные пункты начали работать в городском округе Мытищи с 3 сентября. Около 170 тысяч жителей муниципалитета смогут привиться от гриппа осенью.

Пункт вакцинации против гриппа работает 3 сентября у торгового центра «Экобазар» на Бульваре ветеранов, дом № 2. Такие акции для жителей организуют ежегодно. Для посещения мобильного пункта не нужно записываться заранее и стоять в очередях.

«Вакцина есть в наличии для всех желающих. В этом году мы получили препараты „Совигрипп“ и „Флю-М“. И они уже доказали свою эффективность в отношении известных штаммов гриппа», - рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе Екатерина Суслова.

Предстоящей осенью прививку от гриппа смогут сделать 170 тысяч жителей, в том числе 40 тысяч детей. Цель акции - своевременное формирование коллективного иммунитета.

Мобильные пункты вакцинации работают 3 и 5 сентября у торгового центра «Экобазара» с 10:00 до 14:00, а также 7 сентября возле Дома культуры «Яуза» в Центральном парке с 10:00 до 14:00. На вакцинацию можно записаться и в поликлиники округа: через портал госуслуг, по телефонам 122, 8 (495) 308-13-00 или через чат-бот в Telegram.

Для постановки прививки с собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

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Мытищи Грипп Вакцинация
03 сентября 2024, 21:45
Готовность Богородского округа к отопительному сезону оценили на 80%
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Большую часть работ по подготовке к зимнему отопительному сезону в Богородском округе уже провели. Готовность муниципалитета составляет 80 процентов. Глава округа Игорь Сухин с профильным заместителем Дмитрием Устиновым объехали котельные в Ногинске.

Объекты теплоснабжения в центре города Ногинска проверили и глава округа Игорь Сухин, его заместитель Дмитрий Устинов и директор акционерного общества «Ногинское производственно-техническое объединение „Жилищно-коммунального хозяйства“ Александр Малышев. Посетили микрорайон Истомкино, Доможирово, Полет и Глухово. На особом контроле у проверяющих находятся котельные мощностью более 5 Мегаватт. Таких в округе 54.

«Мы по многим объектам уже вошли в госпрограмму. И смотрим на перспективу, на 26, 27 и последующие годы, чтобы сделать устойчивое теплоснабжение в округе», - отметил глава Богородского округа Игорь Сухин.

Комиссия проверила эксплуатационные документы, планы ликвидации аварийных ситуаций, журналы учета. Сейчас в теплоснабжающих компаниях завершают подготовку котельных и тепловых сетей к предстоящему сезону.

«Более 80 процентов работ, которые запланированы, уже выполнены. Но работа не прекращается весь год. На котельной „Доможирово“ мы сейчас устанавливаем аккумуляторный бак, сделаем еще теплоизоляцию, поставим новою кислотную емкость для промывки фильтров», - рассказал Александр Малышев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Богородский
03 сентября 2024, 20:46
Торфяной пожар площадью 7 тысяч квадратных метров потушили в Шатуре
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Специалисты потушили лесной пожар в Туголесском участковом лесничестве в городском округе Шатура. Торфяное возгорание удалось обнаружить с помощью системы видеомониторинга.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с огнем боролись 52 пожарных и 21 единица техники.

Потребовалось 9,5 часов, чтобы ликвидировать горение на площади пять тысяч квадратных метров, которое увеличилось до семи тысяч из-за сильного ветра.

Причина пожара - действия человека.

В комитете напомнили, что за поджог, который привел к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц - до 60 тысяч рублей; для должностных - до 110; для юридических - до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Лесные пожары Шатура
03 сентября 2024, 19:57
Еще на 11 дорогах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки
Минтранс Подмосковья
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Специалисты Мосавтодора отремонтировали дорожные знаки на 11 региональных дорогах. Обновленные указатели появились в Ступине, Люберцах, Раменском, Черноголовке и других городских округах Подмосковья.

Как рассказали в Минтрансе Московской области, отсутствующий, выцветший или сломанный дорожный знак несет в себе опасность для автомобилистов. Водители не только не могут правильно сориентироваться на местности, но и рискуют попасть в аварию из-за неверной оценки дорожной обстановки.

Знаки отремонтировали на Кооперативной улице в Жуковском, Новой улице в дачном поселке Красково под Люберцами, на Советской улице в Электрогорске и в других городских округах региона.

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Дороги Ремонтные работы

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