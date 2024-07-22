День двора провели на улице Борисовка и Молодежном бульваре в Мытищах
Во дворе дома № 28 на улице Борисовка в Мытищах и соседних домах, расположенных вблизи Молодежного бульвара, прошли праздники двора. Жители приняли участие в конкурсах и играх.
Музыкальные звуки привлекли всех жителей, от маленьких до взрослых, создав атмосферу радости и праздника. Первый заместитель главы городского округа Мытищи Людмила Иванова лично поздравила жителей с этими праздниками, отметив, что дни двора стали прекрасной традицией, объединяющей всех жителей.
Самых активных участников отметили благодарственными письмами от главы городского округа и благодарностями председателя окружного совета депутатов.
Праздник прошел весело и дружно, подарив всем участникам незабываемые впечатления и радостные моменты.
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