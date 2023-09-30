День донора прошел в Павловском Посаде

30 сентября 2023, 03:29
РИА «Новости»
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День донора прошел в доме культуры «Октябрь» в Павловском Посаде. За один раз донор сдает 450 миллилитров крови. Затем врачи выделяют из этой дозы три компонента эритроциты, тромбоциты и плазму. Таким образом, донор может помочь сразу троим пациентам.

Для жителя Павловского Посада Алексея Дубня осмотр у врача, анализы и сдача крови уже обыденные процедуры. Несколько лет назад на работе мужчине предложили принять участие в акции по сдаче крови. Он согласился и теперь регулярно спасает чью-то жизнь.

Мужчина отметил, что сам принял решение стать донором.

«На самом деле очень нужно сдавать кровь. Это может коснуться каждого. Она нужна каждый день, многим людям. Поэтому, почему бы не помочь, если есть возможность», - сказал он.

День донора в городе традиционно прошел в доме культуры «Октябрь».

Каждый год в Подмосковье в переливании крови нуждаются более 56 тысяч человек. Это пациенты с онкологическими заболеваниями, после аварий или травм. Доноры полностью закрывают эту потребность.

Желающих сдать кровь с каждым годом только растет. К примеру, за прошлый год число доноров в регионе выросло на 8,5%.

«Мы с областной станцией переливания крови сотрудничаем уже, наверное, более полугода. И здорово, что это стало такой традицией. Раз в месяц они приезжают к нам. Наши жители уже в курсе, что именно в конце месяца можно прийти, сдать кровь», - рассказала директор культурно-досугового центра Марина Агеева.

Донору за сдачу крови положено два выходных и компенсация. Но люди приходят сдавать кровь не ради денег.

«Два года занимаюсь, пятая кровоздача по счету. Считаю это дело очень важным для общества», - рассказал донор Алексей Крупин.

Удостоверение почетного донора получают те, кто сдал кровь 40 раз или 60 раз плазму. Таких людей врачи принимают вне очереди, а также у них есть льготы. Среди них путевки в санатории и денежные выплаты.

Общественные акции Павловский посад
Подмосковный школьник Святослав Разумов вошел в число победителей чемпионата высоких технологий
23 октября 2023, 17:19
ЦМИТ Жуковский
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Школьник из Жуковского Святослав Разумов вошел в число победителей чемпионата высоких технологий Молодые профессионалы — 2023» в компетенции «Нейросети и большие данные». Юноша является воспитанником Центра молодежного инновационного творчества «Жуковский».

Финал чемпионата проходил в Великом Новгороде. На заключительном этапе участники определяли и распознавали номера автомобилей по изображению, а также переводили их в текстовый формат.

«Нейросети и большие данные играли важную роль в автоматизации и ускорении процесса распознавания, поскольку ручное распознавание занимает много времени. Моя основная задача заключалась в написании кода, который подавал изображение на вход нейросети», - отметил Разумов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что педагоги из КНР будут преподавать китайский язык в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Жуковский
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 3 тысяч звонков за неделю
23 октября 2023, 17:12
Минтранс Подмосковья
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Служба помощи при ДТП получила свыше трех тысяч звонков за неделю в Подмосковье. Операторы помогли оформить европротоколы 388 водителям.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, помощь по оформлению аварии за неделю получили 1,1 тысячи человек.

Служба помощи при ДТП оказывает бесплатные консультации жителям, попавшим в аварию. Обратиться туда можно по телефону и лично - в центры в 15 округах региона. Они находятся в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках и других муниципалитетах.

Получить консультацию оператора можно по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП Дороги
Митинг и концерт ко Дню призывника прошли в Солнечногорске
23 октября 2023, 16:57
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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День призывника прошел в Солнечногорске. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику выпускникам курсов «Выстрел», погибшим в Великой Отечественной войне, а затем приняли участие в концерте.

Участие в митинге приняли призывники, кадеты, юнармейцы, а также представители администрации городского округа Солнечногорск, военного комиссариата, ветераны и члены местного отделения «Боевого братства».

«Уверен, что для наших солнечногорских ребят армейская служба станет хорошей школой жизни. Всегда помните, что военная служба - это святой долг каждого, будьте достойны своих дедов, отцов и старших братьев!» - сказал военный комиссар городского округа Солнечногорск Константин Ахметшин.

После торжественной части в доме культуры «Выстрел» прошел концерт. Для гостей выступили солисты и творческие коллективы округа.

Всего в рамках этой осенней кампании призывниками станут 150 юношей из Солнечногорска. Напомним, что они не будут проходить службу в зоне в специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации.

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Солнечногорск
Операторы горячей линии МФЦ в Подмосковье приняли свыше 22 тысяч звонков за неделю
23 октября 2023, 16:50
Unsplash
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Операторы горячей линии подмосковного МФЦ обработали около 22,5 тысячи звонков за неделю. Ежедневно они получают около четырех тысяч обращений.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, узнать о статусе заявления, выплатах, компенсациях, а также получить консультацию по услугам можно по номеру 122. Чаще всего жители обращаются по поводу оформления прописки или временной регистрации, получения социальных карт и создания учетной записи ЕСИА.

На региональном портале в электронном виде можно получить свыше 300 госуслуг. Подать заявление можно в любое удобное время.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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МФЦ

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