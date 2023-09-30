День донора прошел в Павловском Посаде

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Для жителя Павловского Посада Алексея Дубня осмотр у врача, анализы и сдача крови уже обыденные процедуры. Несколько лет назад на работе мужчине предложили принять участие в акции по сдаче крови. Он согласился и теперь регулярно спасает чью-то жизнь.

Мужчина отметил, что сам принял решение стать донором.

«На самом деле очень нужно сдавать кровь. Это может коснуться каждого. Она нужна каждый день, многим людям. Поэтому, почему бы не помочь, если есть возможность», - сказал он.

День донора в городе традиционно прошел в доме культуры «Октябрь».

Каждый год в Подмосковье в переливании крови нуждаются более 56 тысяч человек. Это пациенты с онкологическими заболеваниями, после аварий или травм. Доноры полностью закрывают эту потребность.

Желающих сдать кровь с каждым годом только растет. К примеру, за прошлый год число доноров в регионе выросло на 8,5%.

«Мы с областной станцией переливания крови сотрудничаем уже, наверное, более полугода. И здорово, что это стало такой традицией. Раз в месяц они приезжают к нам. Наши жители уже в курсе, что именно в конце месяца можно прийти, сдать кровь», - рассказала директор культурно-досугового центра Марина Агеева.

Донору за сдачу крови положено два выходных и компенсация. Но люди приходят сдавать кровь не ради денег.

«Два года занимаюсь, пятая кровоздача по счету. Считаю это дело очень важным для общества», - рассказал донор Алексей Крупин.

Удостоверение почетного донора получают те, кто сдал кровь 40 раз или 60 раз плазму. Таких людей врачи принимают вне очереди, а также у них есть льготы. Среди них путевки в санатории и денежные выплаты.