День донора прошел в культурно-молодежном центре «Клио» в Белоозерском

Превратить донорство в хорошую привычку - одна из главных задач для организаторов акции. Каждый раз кровь сдают в среднем до 50 человек.

«Кровь требуется всегда. Это необходимый компонент в лечении многих болезней, поэтому мы приглашаем доноров приходить не только на плановые акции, но и сдавать кровь регулярно», - рассказала трансфузиолог Московского областного центра крови Светлана Кошелева.

Донором может стать лишь гражданин России старше 18 лет, имеющий вес более 50 килограммов и без каких-либо заболеваний.

«В этом году это первая выездная акция, следующая пройдет в июне, потом в сентябре и декабре. У нас есть определенный костяк доноров, которые приходят к нам на акции, есть и такие, кто приходит первый раз», - поделилась организатор донорский акций в Белоозерском Светлана Петрашина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».