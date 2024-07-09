День добрых соседей прошел в сквере «Вишневый сад» в Воскресенске
На территории сквера «Вишневый сад» в Воскресенске состоялось яркое мероприятие, организованное партией «Единая Россия» в рамках проекта «Городская среда». Праздник, посвященный Дню добрых соседей, стал отличным поводом для жителей района весело провести время вместе с детьми, найти новых друзей и укрепить добрососедские отношения.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов вместе с активистами и сторонниками партии устроили насыщенную программу для всех присутствующих. Особенно радовались празднику дети, которым подготовили интересные игры, танцы и веселая анимация.
Сергей Слепов выразил благодарность жителям за отзывчивость, дружелюбие и готовность помогать друг другу. Он призвал всех продолжать традиции добрососедства и стремиться к созданию гармоничной и радостной общей среды.
Отметим, что мероприятие стало ярким примером того, как совместные усилия могут сплотить сообщество и создать атмосферу радости и взаимопонимания.
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