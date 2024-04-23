«День добрых дел» пройдет в Лобне 27 апреля

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Мероприятия для участников акции разделены на три категории: физический труд, спортивные мероприятия и экскурсии.

В рамках «Физического труда» участникам предстоит заняться очисткой мемориальных захоронений, парковых и школьных территорий, а также посадкой деревьев. Планируется сотрудничество с благотворительным фондом «Обелиск», где пройдут мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, окопных свечей и скворечников.

В клубе «Мастерица», в доме культуры «Красная Поляна» изготовят медицинские бандажи для раненых военнослужащих специальной военной операции, а дети из творческих студий создадут для них пасхальные подарки.

В категории «Спорт» участники смогут принять участие в мини-футболе, волейболе, пионерболе, спортивных квестах и флешмобах. Также они смогут проверить свои силы в выполнении норм ГТО.

Выбирая «Экскурсии», участники получат возможность осмотреть музеи Лобни, фабрику «Звезда», другие предприятия города, парк «Река времени», городские библиотеки и пожарную часть.

Напомним, что в этот день занятия в школах отменены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

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