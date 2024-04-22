День диагностики меланомы пройдет в Подмосковье 20 мая

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Врач-дерматовенеролог Елена Авербух отмечает, что многие пациенты обращаются к врачу слишком поздно, уже в стадии наличия метастазов, что снижает шансы на выздоровление.

Для получения бесплатной диагностики родинок необходимо записаться в ближайший филиал Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера при помощи портала. Кроме того, это можно сделать по телефону: 8 800 2000 345.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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