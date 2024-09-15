15 сентября 2024, 15:05

День благоустройства впервые отметили в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Заместитель председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов поздравил специалистов с Днем благоустройства. Профессиональный праздник, который утвердила Мособолдума, отмечается в регионе первый раз.

Он отметил, что ведомство курирует комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципалитетах, ямочный ремонт во дворах и обустройство «народных троп».

«До конца 2024 года планируем проложить 481 пешеходную коммуникацию, из них 446 уже обустроены. Полностью завершена программа ямочного ремонта асфальтового покрытия во дворах и на 85% - комплексного благоустройства дворовых территорий», - добавил Мурашов.

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Благоустройство
15 сентября 2024, 14:50
Акцию ко Всероссийскому дню трезвости провели в парке Лосино-Петровского
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В парке Лосино-Петровского прошла акция «Трезвый выбор — здоровое будущее», которую приурочили ко Всероссийскому дню трезвости. Для участников организовали конкурсы, викторины на тему здоровья, а также спортивные соревнования.

Акцию «Трезвый выбор - здоровое будущее» в Лосино-Петровском провели при поддержке Молодежного центра «Движение» и «Молодой гвардии единой России». Собравшимся напомнили о важности сохранения здоровья и поддержания трезвого образа жизни.

Ребята узнали об истории Дня трезвости и его значении для России. Они поучаствовали в конкурсе на знание праздников и пословиц, фактов о здоровье и спорте. Участники придумывали девизы и называли полезные напитки. А также выполняли различные физические упражнения на свежем воздухе. В конце мероприятия для присутствующих подготовили музыкальный конкурс.

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Молодежь Лосино-Петровский
15 сентября 2024, 14:25
Турнир по мини-футболу памяти Вани Плотникова провели в Чехове
Медиасток.рф
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Соревнования по мини-футболу прошли в Чехове. В округе провели традиционный турнир памяти местного юного спортсмена Вани Плотникова.

Традиционные соревнования по мини-футболу прошли в Чехове в 17-й раз. Они посвящены памяти Вани Плотникова - юного футболиста, погибшего на стадионе «Гидросталь» в 2007 году из-за падения переносных ворот.

Участниками стали ребята из 16 школ округа от 10 до 11 лет. Поддержала организацию соревнований администрация муниципалитета.

Победителем турнира стала команда гимназии № 7. Серебро завоевали футболисты из школы № 10. Третье место заняли ребята из гимназии № 2.

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Чехов Футбол
15 сентября 2024, 11:58
Мастер-класс по рисованию для пенсионеров проведут в Химках 20 сентября
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Тематический мастер-класс проведут в поселке Лунево для участников проекта «Активное долголетие». Участников обучат рисовать осенний букет.

Одноименный мастер-класс организуют в Доме культуры Лунево. Обучать пенсионеров будут опытные художники.

Все необходимые материалы предоставят на месте. Мероприятие начнется в 15:00.

«В нашем городе созданы все условия для развития творческих способностей. В Химках работают кружки для начинающих художников, певцов, музыкантов и танцоров. Регулярно проводятся занятия, которые открыты для всех желающих - как детей, так и взрослых. На этих уроках каждый может попробовать что-то новое и, возможно, найти для себя интересное хобби», - сказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

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Пенсионеры Химки Активное долголетие
15 сентября 2024, 10:37
Четвертый класс пожарной опасности в лесах Подмосковья спрогнозировали с 15 по 17 сентября
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Пять лесных пожаров потушили накануне, 14 сентября, в Луховицах, Раменском и в Павлово-Посадском городских округах Подмосковья. С 15 по 17 сентября на большей части территории региона ожидается четвертый класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Московской области, 15 и 16 сентября класс пожарной опасности в Егорьевском, Истринском, Луховицком, Орехово-Зуевском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» повысится до пятого.

Также пятый класс пожарной опасности ожидается 17 сентября в Егорьевском, Истринском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Лесные пожары Луховицы Павловский посад Раменское

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