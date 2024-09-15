15 сентября 2024, 15:26

День благоустройства Подмосковья будут отмечать каждое третье воскресенье сентября

Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников сферы благоустройства с профессиональным праздником. Сегодня его отметили впервые.

«Сегодня мы впервые отмечаем День благоустройства Подмосковья - будем праздновать его каждое третье воскресенье сентября», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

В Подмосковье после благоустройства открыли сквер «Семьи, любви и верности» в Балашихе; парк «Гучково» в Дедовске; парк Мира в Коломне; сквер имени Рубцовой в Химках; зоны отдыха «Зеленый узел» в Павловском Посаде и рядом с плотиной на Пугачевской улице в Шаховской.

В этом году планируется благоустроить 94 территории, а 42 из них уже готовятся к открытию.

«С 2018 года мы привели в порядок более 300 общественных пространств, которые стали любимыми местами для отдыха наших жителей. Одни из самых популярных - лесопарк „Шишкин лес“ в Истре, парк Малевича в Одинцовском, набережная в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске, парк „Киово“ в Лобне, парк культуры и отдыха в Жуковском и парк Ветеранов в Мытищах», - добавил Воробьев.

Глава региона отметил, что в этом году Подмосковье получило Национальную премию в сфере формирования комфортной городской среды и выиграло в номинации «Лучший регион по реализации федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“.

«Мы также шестой год подряд занимаем третье место среди субъектов по индексу качества городской среды. Все это - результат нашей совместной работы с жителями. Мы продолжим делать жизнь в Подмосковье лучше и комфортнее с каждым годом», - заключил губернатор.

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Праздники Благоустройство Андрей Воробьев
15 сентября 2024, 15:42
Дети полицейских из Дмитрова приняли участие в конкурсе рисунков
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Конкурс рисунков «Мои родители работают в полиции» провели для детей сотрудников Управления Министерства внутренних дел России по Дмитровскому городскому округу. В нем приняли участие ребята от шести до 14 лет.

Участники конкурса рисунков посвятили творения своим родителям - сотрудникам полиции. Они изобразили их такими, какими представляют в рабочие будни.

Полицейские вместе с председателем Общественного совета Виктором Колосовым и членами совета оценили детские рисунки. В своих работах ребята использовали разные художественные материалы: карандаши, фломастеры и гуашь.

«Конкурсная комиссия отобрала по одной лучшей работе в каждой из трех возрастных категорий: первая возрастная категория ‘- от шести до восьми, вторая - от девяти до 11 и третья - от 12 до 14. В дальнейшем работы победителей будут направлены в ГУ МВД России по Московской области для участия в областном этапе конкурса», - прокомментировал один из членов жюри.

Победителями конкурса признали троих участников: восьмилетнюю Варвару Белоусову, девятилетнего Евгения Филиппова и тринадцатилетнего Ивана Колосова.

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Дети Полиция Дмитров конкурсы
15 сентября 2024, 15:05
День благоустройства впервые отметили в Подмосковье
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Заместитель председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов поздравил специалистов с Днем благоустройства. Профессиональный праздник, который утвердила Мособолдума, отмечается в регионе первый раз.

Он отметил, что ведомство курирует комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципалитетах, ямочный ремонт во дворах и обустройство «народных троп».

«До конца 2024 года планируем проложить 481 пешеходную коммуникацию, из них 446 уже обустроены. Полностью завершена программа ямочного ремонта асфальтового покрытия во дворах и на 85% - комплексного благоустройства дворовых территорий», - добавил Мурашов.

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Благоустройство
15 сентября 2024, 14:50
Акцию ко Всероссийскому дню трезвости провели в парке Лосино-Петровского
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В парке Лосино-Петровского прошла акция «Трезвый выбор — здоровое будущее», которую приурочили ко Всероссийскому дню трезвости. Для участников организовали конкурсы, викторины на тему здоровья, а также спортивные соревнования.

Акцию «Трезвый выбор - здоровое будущее» в Лосино-Петровском провели при поддержке Молодежного центра «Движение» и «Молодой гвардии единой России». Собравшимся напомнили о важности сохранения здоровья и поддержания трезвого образа жизни.

Ребята узнали об истории Дня трезвости и его значении для России. Они поучаствовали в конкурсе на знание праздников и пословиц, фактов о здоровье и спорте. Участники придумывали девизы и называли полезные напитки. А также выполняли различные физические упражнения на свежем воздухе. В конце мероприятия для присутствующих подготовили музыкальный конкурс.

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Молодежь Лосино-Петровский
15 сентября 2024, 14:25
Турнир по мини-футболу памяти Вани Плотникова провели в Чехове
Медиасток.рф
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Соревнования по мини-футболу прошли в Чехове. В округе провели традиционный турнир памяти местного юного спортсмена Вани Плотникова.

Традиционные соревнования по мини-футболу прошли в Чехове в 17-й раз. Они посвящены памяти Вани Плотникова - юного футболиста, погибшего на стадионе «Гидросталь» в 2007 году из-за падения переносных ворот.

Участниками стали ребята из 16 школ округа от 10 до 11 лет. Поддержала организацию соревнований администрация муниципалитета.

Победителем турнира стала команда гимназии № 7. Серебро завоевали футболисты из школы № 10. Третье место заняли ребята из гимназии № 2.

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Чехов Футбол

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