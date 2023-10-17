День бесплатной юридической помощи пройдет в Одинцове 18 ноября
Бесплатные юридические консультации проведут в Волейбольном центре в Одинцове. Жители округа смогут обратиться к специалистам с семейными, налоговыми, жилищными и другими вопросами.
Прием пройдет 18 ноября с 10:00 до 14:00. На вопросы жителей ответят члены окружной и региональной Общественных палат, нотариусы, адвокаты, а также представители аппарата Уполномоченного по правам человека.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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