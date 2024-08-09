День бесплатной диагностики родинок пройдет в Подмосковье 10 августа

«Одной из самых агрессивных форм рака кожи является меланома, именно поэтому важно регулярно проходить обследования родинок и других новообразований, особенно если был замечен их рост», - прокомментировал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Посетить один из диспансеров можно будет с 09:00 до 15:00. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону регистратуры кожно-венерологических подразделений. Найти его и подробную информацию можно на сайте. Перед приемом нужно обратиться к администратору для оформления электронной медкарты. Пациентам также необходимо иметь при себе полис ОМС, СНИЛС и паспорт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть десять поликлиник и 12 ФАПов.

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