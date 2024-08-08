08 августа 2024, 22:22

«День арбуза» отметили в городском парке в Лосино-Петровском

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В парке культуры и отдыха городского округа Лосино-Петровский прошел настоящий праздник «День арбуза». Гости смогли потанцевать, поучаствовать в конкурсах и эстафетах.

Дети с особенным восторгом принимали участие в различных активностях. Участники фестиваля отметили, что очень приятно, что в городском округе проходят такие интересные мероприятия.

В завершение праздника всех участников угостили вкусным и сочным арбузом, что стало отличным финалом этого яркого события. Отметим, что праздник состоялся при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Праздники Лосино-Петровский
08 августа 2024, 22:45
Международный молодежный кинофестиваль «Мы» прошел в Павловском Посаде
Администрация Павлово-Посадского городского округа
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Павловский Посад стал центром притяжения для молодых кинематографистов из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В рамках Международного молодежного кинофестиваля «Мы» участники посетили родину знаменитого актера Вячеслава Васильевича Тихонова.

Знакомство с городом началось с экскурсии в Дом-музей имени Тихонова, где сотрудники музея поделились ключевыми моментами из жизни и творчества прославленного земляка. Фрагменты фильмов с его участием позволили молодым талантам погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения.

В ходе фестиваля начинающие сценаристы и режиссеры будут работать в командах над созданием оригинальных сценариев для новых фильмов.

«Все мероприятия кинофестиваля проходят в рамках творческого блока программы „Новое поколение“, при поддержке федерального агентства „Россотрудничество“. Мы стремимся показать иностранным гостям нашего великого актера на его родине, в Павловском Посаде», - отметил оргсекретарь Московского областного Союза кинематографистов России Юрий Литвинов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Музеи Актеры Павловский посад
08 августа 2024, 22:22
Более 10 «народных троп» благоустроили в Лосино-Петровском с начала года
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В Лосино-Петровском состоялась проверка качества выполнения работ по благоустройству «народных троп», ведущих к МФЦ и детскому саду «Ивушка». Все работы завершены в срок и выполнены качественно, что отметили как жители, так и представители местной администрации.

Глава округа Сергей Джеглав отметил, что в этом году уже благоустроено 11 пешеходных дорожек, что значительно улучшило доступность ключевых объектов инфраструктуры. Профильные службы уже начали формировать план на следующий год, в котором предусмотрено обустройство сквера между МФЦ и детским садом.

В рамках этого проекта планируется проложить дополнительные тропинки, установить освещение и оборудовать зоны для отдыха с лавочками и зелеными насаждениями. Для повышения безопасности жителей сквер оснастят видеокамерами.

Кроме того, жители обратились с просьбой установить урну на детской игровой площадке по улице Горького. В ближайшее время администрация планирует выполнить эту просьбу.

Также горожане выразили желание сохранить доступность подхода к Орловскому карьеру после благоустройства береговой линии. В связи с этим принято решение совместно с жителями осмотреть территорию для оценки необходимых мер.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Лосино-Петровский
08 августа 2024, 21:59
Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав провел личный прием жителей округа
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Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав провел прием граждан в отделении партии «Единая Россия». Вопросы затронули благоустройство пешеходных дорожек и транспортного сообщения.

Местные жители обратились с просьбой установить тротуар от улицы Парковой до улицы Кирова. Работы по его благоустройству уже внесены в план и будут завершены до 1 сентября следующего года.

Особое внимание уделили проблеме нехватки автобусов № 26 в утренние часы, что затрудняет детям из деревни Осеево добираться до школы. В результате переговоров с транспортными службами удалось скорректировать расписание и добавить дополнительные рейсы, что должно значительно улучшить ситуацию перед началом нового учебного года.

Также жители подняли вопрос об отсутствии тротуара от остановки «Больница» до поликлиники. Власти сообщили, что обустройство этой дорожки будет завершено до 30 августа.

Кроме того, на встрече обсуждались запросы по обеспечению лекарствами льготных категорий граждан. Жители также отметили необходимость благоустройства пожарного пирса в деревне Осеево.

Все обращения приняты в работу и через неделю профильные службы доложат о выполнении работ или о промежуточных результатах.

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Благоустройство Лосино-Петровский
08 августа 2024, 21:27
Бойцу СВО из Химок вручили медаль «За храбрость» II степени
Администрация Химки г.о.
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Доброволец из Химок получил медаль «За храбрость» II степени. Высокую награду бойцу с позывным Обед вручил губернатор Московской области Андрея Воробьева.

В Химки военнослужащий переехал из Луганска несколько лет назад. На СВО он отправился добровольцем. Там попал в воздушную разведку отряда БАРС.

Расчет героя выявил и уничтожил склад боеприпасов противника для реактивной системы залпового огня.

«Мы стараемся помогать и тем, кто выполняет свой воинский долг, и членам их семей. Общаясь с бойцами, видим, что чаще всего они задают вопросы о своих семьях. Поэтому оказываем всю необходимую поддержку, решаем бытовые, хозяйственные вопросы. И каждая такая встреча с нашими героями для нас очень важна», - отметил Андрей Воробьев.

На торжественном награждении присутствовали родные и близкие героя.

«Такие бойцы - пример патриотизма, мужества, самоотверженности и любви к Отчизне. Гордимся нашими героями!» - написал в своем Telegram-канале глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Награды Химки Патриотизм

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