«День арбуза» отметили в городском парке в Лосино-Петровском

Дети с особенным восторгом принимали участие в различных активностях. Участники фестиваля отметили, что очень приятно, что в городском округе проходят такие интересные мероприятия.

В завершение праздника всех участников угостили вкусным и сочным арбузом, что стало отличным финалом этого яркого события. Отметим, что праздник состоялся при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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