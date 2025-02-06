Демонтажные работы завершили в Москворецкой гимназии Воскресенска

К началу нового учебного года планируется провести масштабное обновление. Это включает в себя не только модернизацию входных групп, окон и дверей, но и полную замену инженерных систем и сантехнического оборудования.

Кроме того, в гимназии будет проведена внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Также предусмотрена закупка новой мебели и специализированного учебного оборудования.

«Кроме того, в этом году капитальный ремонт проводим в двух детских садах - это „Колосок“ в Федино и „Незабудка“ в Белоозерском. За ходом ремонта слежу лично. Важно, чтобы у детей были лучшие условия для самореализации», - сообщил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.