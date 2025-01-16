Демонтаж внутренних конструкций в школе поселка Зеленый завершили на 85%

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В работах задействовано 19 квалифицированных рабочих, которые одновременно занимаются кладкой внутренних стен и их штукатуркой.

Общая площадь здания составляет более 4,6 тысячи квадратных метров. В рамках капитального ремонта предусмотрено полное обновление фасада и всех внутренних помещений школы. Планируется замена инженерных сетей и оборудования, ремонт полов, потолков, кровли и входной группы. Также будет благоустроена прилегающая территория. Завершающим этапом станет приобретение новой школьной мебели.

Работы выполняются в рамках государственной программы за счет средств бюджета. Ход реконструкции находится под контролем администрации округа и депутатского корпуса.

Ожидается, что школьники смогут вернуться в обновленное здание уже 1 сентября 2025 года. Реализация этого проекта станет важным шагом в создании комфортных и современных условий для обучения детей.