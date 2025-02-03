Демонтаж главной елки начался в Богородском округе
Коммунальные службы начали разбирать главную новогоднюю елку Богородского округа, которая все праздники радовала жителей на Фонтанной площади Ногинска. Специалисты сообщили, что процесс займет четыре дня.
Сначала рабочие снимут гирлянду с шарами, затем приступят к разбору каркаса елки. Также на площади проведут демонтаж других новогодних инсталляций - фонарей и часов. Для работ задействовали две автовышки и пять человек.
Все конструкции до следующей зимы будут храниться на территории складского комплекса подрядной организации.
Напомним, что в начале января Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства определило победителей голосования по выбору «Елки России». Ими стали Санкт-Петербург, Чеченская Республика и Московская область. Последнюю представляла 25-метровая новогодняя ель Богородского округа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.