Демонтаж главной елки начался в Богородском округе

Сначала рабочие снимут гирлянду с шарами, затем приступят к разбору каркаса елки. Также на площади проведут демонтаж других новогодних инсталляций - фонарей и часов. Для работ задействовали две автовышки и пять человек.

Все конструкции до следующей зимы будут храниться на территории складского комплекса подрядной организации.

Напомним, что в начале января Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства определило победителей голосования по выбору «Елки России». Ими стали Санкт-Петербург, Чеченская Республика и Московская область. Последнюю представляла 25-метровая новогодняя ель Богородского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.