Демиховский завод начал выпуск деталей для поездов «Иволга» в Орехово-Зуево

В городском округе Подольск подвели итоги работы коммунальных служб за текущий год. Благодаря активной модернизации инженерных сетей количество аварий на системах теплоснабжения сократилось на 60%, а на горячем водоснабжении — на 50%.

В рамках долгосрочной программы до 2025 года запланировано проведение 28 мероприятий по капитальному ремонту трубопроводов общей протяженностью 13,9 километра. В целом до конца 2026 года планируется реконструировать 53 километра инженерных сетей.

Как отметил глава округа Григорий Артамонов, в 2024 году особое внимание будет уделено объектам теплоснабжения. «Подольская теплосеть» уже провела значительный объем работ: заменено и отремонтировано более четырех километров сетей, обновлены центральные тепловые пункты и котельные. Эти меры позволили качественно подготовиться к осенне-зимнему периоду.

По государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли оборота с отходами» в Подольске модернизировали оборудование на трех котельных, расположенных на улицах Победы, Ульяновых и Заводской. Это улучшило качество отопления для почти 300 многоквартирных домов и 32 социальных объектов. В ближайшее время планируется также обновить внешний облик этих котельных.

В микрорайоне Силикатная построили новые сети теплоснабжения, а в Климовске капитально отремонтировали свыше восьми километров трубопроводов. Работы продолжатся и в 2025 году: по долгосрочным контрактам предстоит реконструировать 9,7 километра теплосетей в пяти микрорайонах округа, причем половина от этого объема уже выполнена.

Модернизация коммунальной инфраструктуры позволяет не только улучшить качество предоставляемых услуг, но и значительно повысить надёжность систем теплоснабжения и водоснабжения в округе.