Демиховский лицей в Орехово-Зуеве отремонтируют к сентябрю

Темп ремонта проверили глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий и депутат Московской областной Думы Максим Коркин совместно с родительским активом. В течение ремонта были небольшие отставания от графика из-за поставки материалов, поэтому количество рабочих на объекте увеличили - сейчас здесь задействованы 66 человек.

Лицей не только отремонтируют, но и оснастят современной мебелью и оборудованием для обучения детей. Территорию благоустроят. После окончания ремонта Демиховский лицей и построенная четыре года назад школа искусств станут единым архитектурным ансамблем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Темп ремонта проверили глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий и депутат Московской областной Думы Максим Коркин совместно с родительским активом. В течение ремонта были небольшие отставания от графика из-за поставки материалов, поэтому количество рабочих на объекте увеличили - сейчас здесь задействованы 66 человек.

Лицей не только отремонтируют, но и оснастят современной мебелью и оборудованием для обучения детей. Территорию благоустроят. После окончания ремонта Демиховский лицей и построенная четыре года назад школа искусств станут единым архитектурным ансамблем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».