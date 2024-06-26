26 июня 2024, 13:00

Демиховский лицей в Орехово-Зуеве отремонтируют к сентябрю

Телеканал «360»
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Капитальный ремонт продолжается в Демиховском лицее в Орехово-Зуеве. Работы завершат к началу учебного года.

Темп ремонта проверили глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий и депутат Московской областной Думы Максим Коркин совместно с родительским активом. В течение ремонта были небольшие отставания от графика из-за поставки материалов, поэтому количество рабочих на объекте увеличили - сейчас здесь задействованы 66 человек.

Лицей не только отремонтируют, но и оснастят современной мебелью и оборудованием для обучения детей. Территорию благоустроят. После окончания ремонта Демиховский лицей и построенная четыре года назад школа искусств станут единым архитектурным ансамблем.

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Темп ремонта проверили глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий и депутат Московской областной Думы Максим Коркин совместно с родительским активом. В течение ремонта были небольшие отставания от графика из-за поставки материалов, поэтому количество рабочих на объекте увеличили - сейчас здесь задействованы 66 человек.

Лицей не только отремонтируют, но и оснастят современной мебелью и оборудованием для обучения детей. Территорию благоустроят. После окончания ремонта Демиховский лицей и построенная четыре года назад школа искусств станут единым архитектурным ансамблем.

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Школы Орехово-Зуево Ремонтные работы
26 июня 2024, 14:09
Экспортеров Подмосковья пригласили на онлайн-встречу с предпринимателями из Индии
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области организует онлайн-встречу с представителями бизнеса из Индии в июле. Подмосковные предприниматели смогут представить свои товары и провести переговоры по вопросу поставок.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что программа предполагает знакомство индийских предпринимателей с продукцией, общение и обсуждение условий сотрудничества.

Мероприятие пройдет в июле. Точную дату и время объявят дополнительно. Оставить заявку на участие в бизнес-миссии можно на сайте exportmo.ru/india2024. Регистрация открыта до 28 июня.

Разобраться с возникшими вопросами поможет специалист Фонда поддержки ВЭД МО Светлана Воробьева по телефону 7 (495) 150-39-41 (добавочный 16) или по почте: vsv@exportmo.ru.

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Инвестиции Индия Переговоры Поддержка предпринимателей в Московской области
26 июня 2024, 14:07
Детский сад в ЖК «Центр-2» в Балашихе откроется в сентябре
Пресс-служба администрации Балашихи
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Новый детский сад на 250 мест строят в жилом комплексе «Центр-2» в Балашихе. Открытие запланировано на сентябрь.

Сейчас в здании идут работы по отделке фасада здания, устройству внутренних и внешних коммуникаций, а также благоустройство территории. На объекте трудятся более 80 строителей.

Общая площадь трехэтажного здания более 3,5 тысячи квадратных метров. Детский сад будут посещать 250 детей в возрасте от полутора до семи лет.

Здесь обустроят групповые помещения с игровой зоной, спальней и буфетом, залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет логопеда и психолога, пищеблок, медицинский и методические кабинеты и вспомогательные помещения. Также на территории детского сада постоят спортивные площадки и установят теневые навесы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детских садов к сентябрю. Еще более 60 образовательных учреждений заработают после капитального ремонта.

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Детские сады Балашиха
26 июня 2024, 13:58
Праздничные мероприятия пройдут в День молодежи в 85 парках Подмосковья
Пресс-служба Минкульттуризма МО
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Более чем в 85 парках Подмосковья 29 и 30 июня пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи. Гостей и жителей региона ждут выступления любимых артистов, танцевальные шоу, мастер-классы и, конечно, угощения.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха для зрителей выступят известные комики, а парке «Покровский» Сергиево-Посада пройдет фестиваль уличной культуры «Дыши танцем», а также танцевальные соревнования.

В ступинском парке культуры и отдыха имени Островского все желающие смогут принять участие в соревнованиях по экстремальным видам спорта, а также увидеть огненное шоу. В парке в течение дня будет работать блошиный рынок с вещами 1980-х и 2000-х годов.

В парке «Взлет» в Домодедове пройдет спортивный летний вечер - посетители смогут сыграть в волейбол, принять участие в водной битве и в конкурсе боди-арта. Праздник завершится пляжной вечеринкой и выступлением кавер-группы «Вояж».

Подробная программа мероприятий размещена на официальных ресурсах парков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Отдых Праздники Молодежь Парки
26 июня 2024, 13:30
«Центрлесхоз» перевыполнил план по рубкам ухода в молодняках в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства МО
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Специалисты «Центрлесхоза» убрали растения, которые мешают росту молодых деревьев. План по рубкам ухода в молодняках удалось перевыполнить более, чем в два раза.

«Для улучшения породного и качественного состава молодых деревьев, а также условий их роста на территории лесного фонда Московской области проводятся рубки ухода в молодняках», - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

Он добавил, что при запланированных на первое полугодие работах на 249,9 гектарах специалисты ликвидировали нежелательную растительность на площади 552,7 гектаров.

Всего в этом году предстоит провести рубки ухода на площади две тысячи гектаров. Работы уже провели на территориях Звенигородского, Истринского, Луховицкого и Наро-Фоминского лесничеств.

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Наро-Фоминск Истра Работа

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